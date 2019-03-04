Появление гроба с покойным на площади Славы было ожидаемым событием

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Все случившееся вызвало реакцию со стороны правоохранительных органов, куда обратились и «жертвы» истории с гробом, и представители мэрии Самары, и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Ранее о жесткой оценке происходящего заявил Дмитрий Азаров, с санкции которого проверкой ситуации занялся вице-губернатор Юрий Рожин.Между тем даже предварительный анализ событий и данных лиц, участвующих в истории с гробом, показывает, что все происходящее может в реальности оказаться совершенно иным процессом, нежели чем его пытались представить изначально.Начать стоит того, что Валерий Малеев не имел никакого отношения к Самаре. Как не имела к ней отношения и Анна Плотникова (с которой, по ее словам, он имел общего ребенка). Малеев был жителем Сызрани, Плотникова — Тольятти. Их объединяет факт наличия судимостей по статье 162 УК РФ — разбой. Малеев был осужден по ней в 2002 году, Плотникова в 2003 году. В 2018 году Малеев был осужден по статье 228 УК РФ — незаконное хранение, перевозка и сбыт наркотиков. Как говорила сама Плотникова, он периодически виделся с дочерью, и она хотела, чтобы ребенок знал, где похоронен отец. Но что заставило жительницу Тольятти хоронить сожителя-сызранца в Самаре на Рубежном? То есть даже не на тольяттинском направлении, не в Сызрани или Тольятти?Еще один вопрос, связанный с похоронами и перфомансом с гробом, — это вопрос о том, а планировалось ли вообще захоронение на Рубежном? Это, кстати, вопрос, который может иметь очевидный ответ.Его легко получить, внимательно проследив хронологию событий. В истории с гробом в качестве помощников Плотниковой фигурируют два, а точнее даже три человека — уже упомянутые Азат Туймасов, Алексей Воробьев и Андрей Вильдеев. Последний называет себя председателем общественной организации «Благо». Все трое тесно связаны с ритуальным бизнесом (об этом подробнее — в печатной или электронной версии нового номера «СО»).17 февраля (то есть до появления Воробьева в теме Плотниковой и в условиях отсутствия скандалов и разбирательств) в аккаунте Туймасова «В контакте» появляется пост со ссылкой на передачу «НТВ» о темных сторонах ритуального бизнеса. «Нанесение побоев конкурентам продолжается, сжигание транспортных средств — не новость, не говоря уже о запугиваниях. Кто должен навести порядок в этой сфере? Почему родственники умерших должны переплачивать за услугу на кладбищах, которая стоит в 2-3 раза дешевле? Кто являться монополистом в этой сфере в г. Самаре (на кладбищах). Об этом и многом другом вы скоро обязательно узнаете! Будет очень интересно! А вас, дорогие друзья, я попрошу придать максимальную огласку (репосты) моим постам», — пишет Туймасов. Его ссылку репостят Воробьев и Вильдеев. Еще ничего не случилось и о Малееве никто не слышал, но Туймасов обещает сенсации и разоблачения. С чего вдруг?Позднее Туймасов скажет, что Воробьев обратился к нему с просьбой помочь в ситуации с Плотниковой. Есть серьезные основания полагать, что они были знакомы ранее — в профиле Воробьева есть сделанные много лет ранее фотографии, где фигурирует человек, внешне очень похожий на Туймасова. А 20 февраля он же напишет в своем профиле, что вступает в организацию «Благо» Вильдеева. В качестве активиста «Блага» позднее окажется заявлен и бывший морпех и похоронный агент Воробьев. То есть все заявления о громком событии и превращение участников из похоронных бизнесменов в общественных активистов происходят заранее.20 февраля тот же Туймасов пишет в аккаунте (орфография оригинала сохранена. — Прим. «СО».): «Я писал (предупреждал), вот и факты на лицо. МКУ Г.О. Самара ритуал коррумпированные насквозь. В начале тянули время, не знали как отказать в правовом поле, потом пришли «ребята» которые объяснили что нам не стоит копать могилы самим. Завтра похороны! По результатам общения с сотрудниками МКУ Ритуал и не известными нам «ребятами» мы обратились в рубоп с заявлением о поступивших в наш адрес угрозах жизни, в случае если мы сами будем копать могилы. Самое интересное, что все помещения на Дзержинского 27, где и происходит подача заявлений на выделение земельного участка обвешано камерами видеонаблюдения, о чем мы упоминули в заявлении об угрозах жизни и здоровья. Но, скорее всего, записи будут удалены или в этот день, как ни странно камеры вообще работать не будут. И откуда в помещении МКУ по нашему появлению оказались бойцы ОПГ, контролирующей кладбища?» Дальше Воробьев и Вильдеев уже появляются вместе на видео с предварительными заявлениями. Эту ссылку транслируют Вильдеев и Воробьев.26 февраля в эфире «России» Александр Андриянов предоставляет запись с видеокамер в помещениях МКУ «Ритуал» — на ней нет никаких бойцов ОПГ, только сотрудницы. Ранее на пресс-конференции в Самаре озвучено и объяснение по поводу «затягивания» времени. «20 февраля возникли проблемы с доверенностью. Фамилии не совпадали. Непонятно, на что была доверенность. Поэтому предоставление услуги немного затянулось. Но в течение 50 минут предприниматели получили разрешение на захоронение на кладбище «Центральное», — заявил Андриянов. Покойный умер 6 февраля, а свидетельство о смерти было выдано 14 февраля. По всем канонам человек должен был быть похоронен максимально быстро, тем более, когда его провожала в последний путь только бывшая сожительница. Но никто никого не хоронил.21 февраля между 11 и 12 часами дня сотруднику редакции «СО» поступил звонок от Туймасова, в котором тот говорил о том, что гроб окажется возле здания областного правительства. Прозвучало и предложение прислать журналистов для освещения вопроса. Звонок был не единственным. Поскольку, по словам самого депутата, он и его сторонники сделали заявление в милицию об угрозах, стоит предположить, что их действия и переговоры (с практически 100% вероятностью) фиксировались. То есть фиксировались и эти звонки. Поэтому не стоит пытаться отрицать факт их существования — это бессмысленно.Но самое главное в этот момент уже понятно. Начиная с 17 февраля все участники перфоманса анонсируют громкие и интересные разоблачения, а с утра 21 февраля (то есть до начала копки) полагают, что гроб будет стоять около Белого дома. Далее происходят уже получившие федеральную огласку события на кладбище. В их описании многие моменты также непонятны. Понятно одно — все стороны точно знали, что кладбище точно закроется в 17.00, и туда уже никого не пустят. Катафалк с залепленными снегом номерами приехал аккурат к закрытию и сразу же направился к Белому дому. Все происходящее позже известно. За одним исключением.Малеева, чье тело стало заложником этой безумной истории, хоронят в тот же вечер на кладбище поселка Мирный. Это Красноярский район — вотчина похоронного бизнеса Туймасова. Он мог без проблем и выступлений похоронить человека сразу же. И гораздо ближе к Тольятти и Сызрани. Но не сделал этого. Так нужен был федеральный эфир? Даже ценой перфоманса вокруг трупа?Что могло заставить трех вполне успешных людей пойти на участие в такой истории? Тут стоит отвлечься. Сам по себе самарский похоронный рынок пережил за последнее время массу трансформаций. Самая громкая из них произошла в период, когда у власти в области находился Николай Меркушкин. После прихода к власти в Самаре с подачи Меркушкина Олега Фурсова состоялся передел ритуального рынка. С подачи одного из кураторов безопасности Белого дома бывшего сотрудника УБОПа, претендента на пост вице-губернатора Игоря Панкратова к власти в самарском ритуальном бизнесе пришли люди из Перми. После чего на самарских кладбищах начались многочисленные стычки «бригад». Затем ситуация дошла до поджогов и заказных убийств и успокоилась лишь с отставкой Меркушкина, Панкратова и Фурсова.Однако за периметр прибыльного бизнеса было выброшено много людей, у которых либо не осталось прежних источников доходов, либо возникла угроза лишиться наработанного в «мордовский» период. Именно в последствиях передела, вероятнее всего, и лежит стремление трех создателей истории с гробом надавить на власти и возможно отдавить долю рынка или же (как в случае Туймасовым) сохранить имеющееся. Вопрос о том, придумали ли они сами эту историю или же ее придумал кто-то еще (возможно, не желая мириться с потерями после смены власти в регионе), остается открытым. Впрочем, это всего лишь версия — у самих героев истории всегда остается повод ответить. Редакция "СО" готова предоставить им эту возможность.