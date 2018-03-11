Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"
11 марта 2018 14:04
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На видео зафиксирован эпизод спектакля "Не становись чужим", сыгранного 7 марта в Самаре.
Среди зрителей находился министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который назвал выходку актера безобразной.
Фото: life.ru
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