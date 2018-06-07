Повышенные прежними майскими указами Путина зарплаты бюджетников снизились после президентских выборов

«В марте номинальная заработная плата «указников» перешла к снижению (минус 0,6% к предыдущему месяцу), что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», — говорится в обзоре.Ускорение роста зарплат в январе-феврале было связано с повышением зарплат бюджетников согласно майским указам президента. Номинальные зарплаты россиян в январе выросли на 13,4% (реальные — на 11%), в феврале — на 12,9% (10,5%).В начале марта сотрудники нескольких больниц, вузов и научного института рассказали РБК о значительном увеличении зарплат с декабря 2017 года, некоторые из них получили еще и дополнительные выплаты. Данные Росстата, который с начала 2018 года ведет ежемесячный мониторинг зарплат «указных» категорий, это подтверждали.Социальный майский указ 2012 года охватывает 12 категорий бюджетников — от воспитателей детсадов до работников культуры. Самыми высокооплачиваемыми из них являются врачи, преподаватели вузов и научные сотрудники. В первом квартале 2018 года средняя зарплата врачей в стране составила 73,3 тыс. руб., вузовских преподавателей — 78,9 тыс. руб., а научных сотрудников — 95,6 тыс. руб.Целью указа было довести их зарплаты до 200% от среднерегиональных: по врачам эта цель перевыполнена на 4%, по преподавателям вузов — на 20%, а по научным работникам — на 66% (данные Росстата на конец марта).В то же время майский указ в настоящее время не выполняется для преподавателей техникумов и профессиональных училищ (96,3% от средних зарплат по стране при нормативе 100%), медсестер (93,8%) и социальных работников (лишь 89,9%).На фоне снижения уровня безработицы зарплаты россиян продолжают расти. По оценке Росстата, номинальные зарплаты в апреле выросли на 10,4% относительно того же периода годом ранее (в реальном выражении — на 7,8%), замедлившись по сравнению с мартом. Оценки роста зарплат за март были пересмотрены с 9 до 11,3% год к году (номинальная) и с 6,5 до 8,7% (реальная).Уровень безработицы в апреле обновил минимальные значения и опустился до 4,75% (с учетом сезонной корректировки), отмечают аналитики ЦБ. По оценкам ДИПа, в ближайшие пять лет численность экономически активного населения в среднем будет сокращаться на 0,5 процентного пункта ежегодно, что обеспечит сохранение безработицы на низком уровне.Несмотря на текущее замедление, рост зарплат в госсекторе по-прежнему остается на высоком уровне, подчеркнули аналитики ЦБ. «Всплеск роста в начале года частично был вызван различными единоразовыми перечислениями, но выполнение майских указов 2012 года и индексация заработной платы остальным бюджетникам будут, по нашим оценкам, поддерживать рост заработной платы в госсекторе выше среднего по стране», — говорится в бюллетене.Рост зарплат россиян, связанный с повышением зарплат бюджетников, уже с лета исчерпает себя, предупреждал в начале апреля Альфа-банк. «Мы считаем, что велика вероятность того, что с лета рост зарплат может существенно замедлиться, так как власти будут ограничивать рост расходов», — отмечали экономисты. По прогнозу Альфа-банка, на фоне индексации зарплат госсектора рост номинальных зарплат в экономике должен ускориться до 10% в 2018 году (с прошлогодних 7,3%).Снижение зарплат «указных» категорий бюджетников в марте на 0,6%​ в сравнении с февралем 2018 года «по существу ни о чем не говорит» и находится в рамках статистической погрешности, полагает заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. «Это означает, что в номинальном выражении зарплаты остались практически на том же уровне, что и в феврале», — сказал РБК Капелюшников. Но экономист не исключил, что зарплаты бюджетников могут перейти к снижению в условиях недостатка бюджетных средств. Правительство обещало не просто довести зарплаты «указников» до целевых соотношений со средними зарплатами, но и затем не давать им опускаться ниже достигнутых уровней. Поскольку номинальные зарплаты в целом по стране растут двузначными темпами, то и зарплаты бюджетников придется повышать.