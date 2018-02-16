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Повышение пенсионного возраста должно происходить постепенно и плавно, и в основном оно будет касаться молодых граждан, заявил РБК председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов.«В настоящее время это [повышение пенсионного возраста] обсуждается на экспертном уровне. У нас таких запросов от правительства нет. И, конечно, если говорить о повышении пенсионного возраста, то оно должно происходить плавно, постепенно, и в основном будет касаться молодых граждан. И основная цель — это, конечно же, не финансовая», — сказал Дроздов, отметив, что при работе в этом направлении необходимо учитывать состояние рынка труда.«Мы в настоящее время идем по пути увеличения требований к стажу и [по пути] стимулирования более позднего выхода [на пенсию] — вот эти направления. Что касается возраста, только после того, как пройдет обсуждение этого вопроса, можно будет принять решение», — сказал глава ПФР.По его словам, повышение пенсионного возраста не является приоритетным направлением работы для ПФР и правительства. Важной задачей для Пенсионного фонда Дроздов назвал снижение зависимости фонда от бюджета.«Для примера могу сказать, что по сравнению с 2017 годом в 2018 году чуть меньше, чем на 30%, но снижены трансферты на обязательное пенсионное страхование», — сказал он РБК.Говоря о том, на сколько в ближайшие три года могут вырасти пенсии по его прогнозу, глава ПФР заявил, что выплаты неработающим пенсионерам («пенсия по старости») увеличатся до 15,5 тыс. руб. «А что касается реального размера пенсии, то он зависит от инфляции», — отметил он.Отвечая на вопрос РБК о необходимости снижать административные расходы на работу фонда, Дроздов отметил, что эти расходы и сейчас невелики. «Меньше 1,5% наших расходов на содержание — это очень низкая цифра», — сказал глава ПФР.Дроздов также сообщил, что считает необходимым «дорешать вопрос» с индивидуальным пенсионным капиталом — к обсуждению замороженных до 2020 года пенсионных накоплений россиян, по его словам, можно будет вернуться после выборов. «Я считаю, что это правильное направление, построить нормальную корпоративную систему», — сказал он, подчеркнув, что, по его мнению, ​пенсионная система должна быть многоуровневой. «Здесь есть ряд вопросов, которые не решены. Мне кажется, этот надо дорешать», — заключил Дроздов.В начале февраля сценарии повышения пенсионного возраста в России представили эксперты РАНХиГС. Разработки экспертов государственной академии используются правительством при подготовке реформ и законопроектов.Эксперты пришли к выводу, что возраст выхода на пенсию в России необходимо повышать как для мужчин, так и для женщин, так как в середине 2030-х годов численность пенсионеров сравняется с количеством работников, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его. Это, в свою очередь, приведет к тому, что к 2036 году каждый работающий гражданин будет нести материальную ответственность за себя, свою семью, а также дополнительно как минимум за одного пенсионера.Оптимальным сценарием с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий эксперты РАНХиГС считают увеличение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, а для женщин — до 60.Помимо демографических проблем — убыли трудоспособного населения, невысокой работоспособности людей старшего возраста из-за слабого здоровья и низкой продолжительности жизни работающих россиян — проблемой является и теневой сектор экономики: с зарплат занятых в этом секторе россиян не​ отчисляются взносы в пенсионную систему, что снижает объем ее доходов.О том, что окончательного решения вопроса с повышением пенсионного возраста не принято, в декабре 2017 года говорил президент Владимир Путин. По его словам, если такое решение и будет принято, то оно не должно стать «шоковым», а само повышение должно происходить «постепенно и мягко».С тем, что необходимо «широкое общественное обсуждение вопроса», соглашались в Министерстве труда и социальной защиты.