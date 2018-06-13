Повредивший полотно Репина «Иван Грозный и его сын Иван» объяснил свой поступок тем, что картина оскорбляет чувства верующих
13 июня 2018 23:33
«Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России. Больше слов нет», — сказал мужчина.
Вечером 25 мая посетитель Третьяковской галереи разбил стекло и повредил картину Репина. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Против вандала было возбуждено уголовное дело. В отделении задержанный объяснил, что до происшествия он выпил 100 г водки и его «накрыло». Однако на суде он опроверг собственные слова, сказав, что в буфете вместо водки пил компот.
Подпорин в ходе судебного заседания признал свою вину и заявил, что, «может быть, сожалеет о своем поступке». При этом он сказал, что сама «картина — ложь, а Иван Грозный причислен к лику святых». В итоге суд арестовал его на два месяца.
13 мая в Мосгорсуде прокурор сообщила, что ущерб, нанесенный Подпориным, составляет по меньшей мере 30 млн руб. Ранее, во время судебного заседания судья утверждал, что ущерб составляет «более 500 тыс. руб.». Оценив возможные расходы на реставрацию в 5–10 млн руб., в Сбербанке заявили о намерении оплатить работы.
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Комментарии
Социум
13 июня 2018 23:33
Он сказал, что сама «картина — ложь, а Иван Грозный причислен к лику святых». В итоге суд арестовал его на два месяца. Социум
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