Поволжский музей железнодорожной техники приглашает всех желающих провести "Ночь в музее"

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В рамках акции посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, мотрисами, изготовленными в начале и середине XX века. В экспозиции музея –макет первого паровоза Черепановых, легендарный паровоз «П-36» и другие образцы раритетной железнодорожной техники. Под открытым небом при ночной подсветке будет представлено более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава.Историческую атмосферу празднику также придаст знакомство со старинными фотографиями, книгами, документами, представленными в музее, который расположен в здании железнодорожного вокзала XIX века. Для всех желающих впрограмме мероприятия запланированы экскурсии в 19:00 и 20:00. Более того, жители и гости Самары смогут почувствовать себя железнодорожниками прошлых веков, примерив форменную одежду того времени, побывав в кабине американскогопаровоза военного времени и скоростного электропоезда. Все желающие станут участниками фотосессии.Также Поволжский музей железнодорожной техники предложит своим гостям в 19:00 и 21:00 просмотр хроникальных фильмов, посвященных развитию железнодорожной отрасли.В этом году к мероприятию приурочена также акция Самарского государственного университета путей сообщения «Ночь открытых дверей» для абитуриентов, родителей и всех желающих. Студенты-волонтеры проведут экскурсии в музее 9-ой Краснознаменской бригады и лаборатории ВУЗа с учебно-лабораторным оборудованием, где посетители смогут ознакомиться с работой тепловизора, прибора ночного видения, тренажера машиниста и многочисленных роботов. Более того, к мероприятию студенты подготовили творческие номера, викторины, лотерею и железнодорожную квест-игру.Праздничное мероприятие продлится с 18:00 19 мая до 02:00 20 мая по адресу: ул. Литвинова, 332а. Экскурсия будет сопровождаться музыкой и праздничным фейерверком. Вход на мероприятие свободный.*****Международный День музеев празднуется 18 мая. Это единственное время в году, когда музеи Европы и России открыты для посещений в вечернее и ночное время. Цель акции – привлечь в музеи новую аудиторию, показать возможности современных музеев, сообщает пресс-служба КбшЖД.