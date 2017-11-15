Построение системы экстренных вызовов «112» в Самарской области вступило в завершающую стадию

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На минувшей неделе Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разрешило использование единого номера «112» на территории Самарской области операторами связи ПАО «Ростелеком», МТС и МегаФон. Ранее такое разрешение получили Теле 2 и Билайн.На сегодняшний день развитие системы «112» в Самарской области вступает в завершающую стадию. Всем участникам процесса в ноябре 2017 года необходимо завершить опытную эксплуатацию системы в соответствии с утвержденной структурной схемой, сообщает пресс-служба облправительства.Согласно методическим рекомендациям, разработанными Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, каждый оператор связи Самарской области обязан будет обеспечить передачу информации о месте нахождения абонента при вызовах и SMS-сообщениях на номер «112».Развитие системы «112» необходимо в муниципальных образованиях Самарской области, которые будут задействованы в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм - Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Волжском, Красноярском и Ставропольском районах.В 2017 году проведены подготовительные работы и закуплено оборудование для муниципальных образований для проведения государственных испытаний системы «112».В 2018-2020 годах будет продолжена работа по развитию системы «112». Так в 2018 году планируется дооснащение серверной части Центра обработки вызовов системы 112.