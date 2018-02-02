Посол Самары на ЧМ-2018 Тагир Хайбулаев рассказал, за что полюбил Самару
2 февраля 2018 15:39
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Жизнь в качестве посла ЧМ
Как изменилась моя жизнь, когда я стал послом ЧМ? По существу, никаких кардинальных перемен, только вот про футбол меня чаще спрашивать стали. Любимый вопрос: "Что за матчи в Самаре будут?"
Я всем уже сразу же отвечаю: шесть матчей, четыре встречи группового этапа в июне, 1/8 финала и один четвертьфинал в начале июля.
Но, конечно, моя миссия как посла намного шире. Я рассказываю про Самару и, что не менее важно, популяризирую здоровый образ жизни.
Утро начинаем с каши
Здоровый образ жизни – это не свод правил и законов, это твой ритм и твои привычки, которые, к слову, довольно просто сформировать. Очень многое зависит от правильного питания. На завтрак, например, я советую есть яйца или кашу. Это еще с детства нам постоянно повторяли: "Ешь кашу – будешь здоровым". И ни одно утро не должно начинаться без зарядки, делайте хотя бы легкую разминку.
Я пытаюсь рассказать о здоровом образе жизни на личном примере. На самом деле, для меня невероятно много значит то, что моим опытом кто-то вдохновляется, что на меня равняются. Помню, как после Олимпиады 2012 года, которая проходила в Лондоне, ко мне в Самаре на улицах подходили абсолютно незнакомые люди и говорили: "Тагир, спасибо за победу. Благодаря ей мы начали смотреть дзюдо". Другие говорили, что стали заниматься спортом, третьи – что сына отдали в секцию дзюдо. Это невероятно приятно, и после таких разговоров я чувствовал тройную ответственность.
Город, где вырос чемпион
В Самаре у меня довольно много друзей и знакомых. Ничего удивительного: здесь прошла почти вся моя жизнь, именно здесь я вырос как спортсмен. Я переехал в Самару с семьей в 1995 году, отец стал здесь работать. Именно он, кстати, и отвел меня в секцию дзюдо на стадион "Динамо" – мне тогда было 11 лет. Я до сих пор там тренируюсь. Мое любимое место в городе – это набережная. Помню, как каждое утро по ней бегал.
За автографом Карелина
С 13 до 16 лет я занимался греко-римской борьбой в Самаре у известного тренера Виктора Ермакова. Первым серьезным спортивным испытанием для меня стал турнир на призы Карелина. Это было очень непривычно и тяжело: уровень организации, накал, состав участников, ажиотаж на трибунах. Я тогда так и не попал в призеры, но зато выполнил свою давнишнюю мечту – взял автограф у моего кумира Александра Карелина. К слову, это было довольно непросто: его постоянно окружали толпы участников и зрителей с огромным плакатами. Но мне повезло.
Я еще сыграю с Циклаури
Если говорить о знаковых футбольных знакомствах, то это, конечно, встреча с Зурабом Циклаури (российский футболист, нападающий. Играл за команды высшей лиги "Крылья Советов" (Самара), "Уралан" (Элиста), "Алания" (Владикавказ). – Прим. welcome2018.com) и Александром Анюковым.
В детстве я болел за "Крылья Советов", очень нравилась игра Циклаури и Анюкова. Когда я уже вырос, мы познакомились лично. Помню, на меня тогда нахлынуло воспоминание из детства, когда я приходил на стадион и не мог оторваться от матча.
Сыграть вместе с Циклаури и Анюковым мне, кстати, так и не удалось, но, думаю, все еще впереди.
Правда, в футбол я играю скорее на любительском уровне. В детстве мне очень нравилось гонять мяч, вместе с отцом мы часто играли вдвоем. Позже я играл с другими спортсменами, правда, на тренировках нам не рекомендовали играть в футбол из-за угрозы в пылу борьбы получить травму.
О студенческой Самаре
В Самаре я закончил Государственный экономический университет, ведь спорт спортом, а образование все равно должно быть. Правда, типичным студентом мне побыть так и не удалось: проучившись два курса, я попал в сборную. А там тренировки, тренировки, тренировки.
Иногда я даже завидовал своим однокурсникам, которые после пар шли гулять, которые очень хорошо знали студенческую Самару. У меня же маршрут был довольно простой: университет – стадион. На самом деле, я очень благодарен вузу, особенно преподавателям, которые шли навстречу и разрешали позже сдавать сессию, когда экзамены пересекались с соревнованиями.
О лишениях и осознанном выборе
Я считаю, что спортсмен должен понимать, на что он идет. Кто-то говорит, что мы обрекаем себя на ограничения, но это ведь наш выбор. Нужно определиться: ты хочешь добиться цели или не отказывать себе в жизни ни в чем? Если выбираешь первый вариант, то научись говорить себе "нет". Этому, на мой взгляд, должны учить не только родители, но и тренеры.
Не верьте кошкам
Перед соревнованиями или матчами нужно максимально четко видеть результат – то, к чему ты идешь. Лучший настрой – это хорошая тренировка, тогда организм уже заряжен на победу. И еще важный момент: не отвлекайтесь на сторонние мелочи, не верьте в приметы, выкиньте талисманы. Очень легко свои неудачи свалить на черную кошку или плохую погоду. Куда сложнее признаться себе: "Здесь я недоработал". Так что верить нужно только в себя.
Болельщик без агрессии
Вообще уверенность и вера в победу очень закаляют спортсменов. Особенно чувствуется поддержка с трибун. Так что, думаю, от болельщиков тоже многое зависит. На мой взгляд, болельщик не должен быть агрессивным.
Я не сомневаюсь в нашем городе, Самара не подведет. Город сильно преобразился: новые дорогие, отремонтированные фасады, стадион! Я думаю, что ЧМ в Самаре – это шанс для города стать лучше, а для жителей – увидеть своих футбольных кумиров.
Тагир Хайбулаев рекомендует:
Прогуляйтесь по Самарской площади и поднимитесь на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на Волгу.
На площади Куйбышева во время ЧМ будет организована зона болельщиков. Так что, думаю, это место туристы точно не пропустят. А заодно и оценят размеры площади – она считается одной из самых больших в Европе.
Найти себе ресторан или кафе по душе мы сможете на Ленинградской улице – это такой Арбат по-самарски.
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