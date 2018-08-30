Посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич поздравит воспитанников Нижегородского кадетского корпуса ПФО с Днем знаний

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Михаил Бабич совместно с главой региона Глебом Никитиным и председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым в рамках трехстороннего Соглашения, подписанного 31 мая 2018 года в Нижнем Новгороде, торжественно заложат памятный знак на месте строительства будущего Учебного центра патриотического воспитания ПФО «Гвардеец».В числе почетных гостей торжественной церемонии Герой России, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, Герои Российской Федерации Виталий Заврайский и Владимир Рахманов, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, представители обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководители крупных предприятий – члены Попечительского совета Нижегородскогокадетского корпуса ПФО.В этот же день Михаил Бабич и Глеб Никитин примут участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний и открытию инфраструктуры Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Напомним, что в округе с 2013 года реализуется проект «КаДетство», инициатором которого в должности полпреда Президента РФ в ПФО являлся Михаил Бабич, передает пресс-служба ПФО.Фото: соцсети