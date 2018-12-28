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Последнюю Милю стадиона «Самара Арена» готовят к праздничным новогодним мероприятиям

28 декабря 2018 18:31
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Провести время в новогодние дни на главной спортивной арене города будет интересно и детям, и взрослым!
С 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена» (аллея «Последняя миля»), будут организованы праздничные мероприятия: спортивные активности и развлекательная программа. Провести время в новогодние дни на главной спортивной арене города будет интересно и детям, и взрослым!

Главной достопримечательностью сказочного городка – Берендеева царства – с Тропой сказок, теремом Снегурочки, Почтой Деда Мороза, станет самая высокая в городе новогодняя елка. Установленную на метровом подиуме ель высотой 25 метров венчает двухметровая «звезда». Общая высота конструкции – 28 метров. Главный зеленый символ праздника украсят 1300
новогодних игрушек и 85 гирлянд.

В праздничные дни будет организована ярмарка, концертные программы, катания на лошадях и оленях, на паровозике. На больших экранах рядом со сценой будут транслироваться новогодние мультфильмы, кинофильмы и поздравления. Можно будет покататься на снежных горках, коньках и лыжах – предусмотрены прокат спортинвентаря и камеры хранения.

Отдельная спортивная программа ожидает посетителей 8 января: гости смогут посетить мастер-классы по керлингу, фигурному катанию, хоккею с шайбой, заняться скандинавской ходьбой, пострелять из лука по 3D-мишеням.

В ночь с 31 декабря на 1 января, а также 7 и 8 января будет действовать рамочная система прохода на территорию.

Обращаем внимание, что, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, в новогоднюю ночь температура воздуха понизится до 19°, рекомендуем одеваться теплее, передает пресс-служба облправительства.

Праздничная новогодняя программа у стадиона «Самара Арена»

В период новогодних мероприятий организуются перевозки горожан на стадион «Самара Арена» и в обратном направлении

Схема объектов Последней Мили стадиона «Самара Арена» в период праздничных новогодних мероприятий 
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