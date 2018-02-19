Последний спектакль Вячеслава Гвоздкова "Старый дом" покажут в Самарском театре драмы 30-31 марта
19 февраля 2018 19:32
172
Готовить "Старый дом" к выпуску будет главный режиссер Театра драмы Валерий Гришко. Сценографию к спектаклю выполнит Станислав Бенедиктов - главный художник РАМТа, музыку пишет Василий Тонковидов. В главных ролях заняты Наталья Ионова, Виолетта Шулакова, Владимир Морякин и Игорь Новиков.
Фото: tvsamara.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 февраля 2018 23:37
В пресс-службе Первого канала подтвердили замену, но сказали, что она носит временный характер. Социум
304
19 февраля 2018 22:51
БОД - регулярные выплаты всем гражданам со стороны государства. Социум
312
19 февраля 2018 22:38
О том, что курсантов Академии гражданской защиты МЧС не будет на параде Победы, РБК писал 6 февраля. Профессор этой академии Андрей Кошкин заявил в комментарии... Социум
239
Здравоохранение
15 февраля 2018 23:47
Это сделано для «снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом» на основании решения санитарно-противоэпидемической... Здравоохранение
420
15 февраля 2018 21:13
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Новокуйбышевской центральной городской больницы. Здравоохранение
594
14 февраля 2018 18:37
В I квартале 2018 года запланировано несколько выездов бригад. Здравоохранение
319
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
175
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
420
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
423
Туризм
19 февраля 2018 19:20
Туризм
245
15 февраля 2018 13:14
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
255
8 февраля 2018 09:58
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
407
Образование
13 февраля 2018 22:35
Ранее Рособрнадзор лишил Самарский национальный исследовательский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление". Образование
442
13 февраля 2018 22:20
С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава региона Дмитрий Азаров. Образование
466
13 февраля 2018 22:06
Для обучения военнослужащих основам огневой подготовки. Студенты военной кафедры смогут получить базовые навыки выживания в боевых условиях, не выезжая на... Образование
346
Культура
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
927
18 февраля 2018 10:11
Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города на площади имени В.В. Куйбышева Культура
497
17 февраля 2018 11:39
Его создание приурочено к 45-летнему юбилею библиотеки и году добровольца в России. Культура
473
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
247
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
606
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
587
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
427
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
371
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
789
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
602
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
650
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1987
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
927
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
525
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3641
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2084
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2525
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2414
Мероприятия