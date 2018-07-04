Последние аккорды фестиваля музыки и искусств «Тремоло»

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Для зрителей выступит арт-проект «ТренорА XXI века» (Москва) под аккомпанемент симфонического оркестра Уральской государственной консерватории (Екатеринбург). Вместе они представят самую любимую российским зрителем программу - «Посвящение Паваротти». В первом отделении прозвучат произведения: Introduction - Так говорил заратустра – Качели, Ария Калафа, Mamma Адажио Альбинони, Влюбленный солдат, Неаполитанская тарантелла, Guarda che luna, Valencia, Dein ist mein ganzes herz, Песенка герцога. Во втором отделении зрители услышат Notte, Granada, Parla piu piano, Come prima, Melodramma, Per te, Tu fuo fa l'americano, Tu mi piaci, Volare, Caruso.- С первого фестиваля мы держим два основных вектора: просвещение (популяризация классической музыки, а теперь и других видов искусств) и поддержка талантливой молодежи (мэтры и молодежь играют на одной сцене). И программа 4 июля как раз тому подтверждение. Впервые у нас в гостях студенческий симфонический оркестр Уральской государственной консерватории. И выступят ребята вместе с известными всему миру артистами из проекта «ТенорА XXI века». Уверен, это будет фантастически! – рассказал директор фестиваля «Тремоло» Алексей Возилов.Отметим, что «Тремоло» - единственный культурный проект в нашей области, который не свернули и не перенесли в связи с Чемпионатом мира по футболу. Так что, если вам хочется разнообразить футбольное ликование, – вам как раз на «Тремоло».- Каждое событие из культурной программы согласовывалось с российским комитетом, организующим Чемпионат мира по футболу, и с ФИФА. А Самарская область как организатор мероприятий ЧМ-2018 на своей территории обязалось не проводить массовых мероприятий, не связанных с футбольной тематикой. Но мы смогли доказать, что «Тремоло» прекрасно вписывается в культурную программу ЧМ, и теперь мы все же имеем возможность этот фестиваль проводить, - объяснял врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.Впрочем, если вы не успели побывать на фестивале в предыдущие дни и никак не попадаете сегодня, не расстраивайтесь. Программа «Тремоло-2019» тоже обещает быть яркой.- Мне кажется любой фестиваль должен работать как мост – соединять людей, соединять поколения. И вот один из таких мостов – конкурс молодых певцов в Санкт-Петербурге, который пройдет вскоре. Ожидаю проявления многочисленных талантов. Мы отберем самых лучших и привезем их на «Тремоло» в следующем году, - заверил художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело.Кроме того, фестиваль только открывает себя в новом качестве. В этом году состоялся I Фестиваль музыки и искусств для детей «Тремоло детям».- Для пилотного варианта фестиваля прошло все очень хорошо. Состоялся продуктивный мастер-класс по танцам от артистов балета Евгения Панфилова. Был большой интерес к живописи: мы провели конкурс «Музыка на бумаге», который собрал более 500 работ со всей области, а также организовали мастер-класс по интуитивному рисованию от художника Миланы Лященко. Театральную постановку смогли показать на основной площадке «Тремоло» и вывезли в детские летние лагеря. Показывали спектакль «Треклятая» по рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Реакция была такая, что очень много детей записались в обучающую студию тольяттинского театра «Вариант», который и сделал постановку «Треклятая». Словом, интерес есть, и мы будет его развивать в следующем году – резюмировала директор фестиваля «Тремоло детям» Елена Стрельникова, передает пресс-служба фестиваля музыки и искусств "Тремоло".Фото: ДМИТРИЯ РУЗОВА