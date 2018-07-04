Последние аккорды фестиваля музыки и искусств «Тремоло»
4 июля 2018 14:11
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- С первого фестиваля мы держим два основных вектора: просвещение (популяризация классической музыки, а теперь и других видов искусств) и поддержка талантливой молодежи (мэтры и молодежь играют на одной сцене). И программа 4 июля как раз тому подтверждение. Впервые у нас в гостях студенческий симфонический оркестр Уральской государственной консерватории. И выступят ребята вместе с известными всему миру артистами из проекта «ТенорА XXI века». Уверен, это будет фантастически! – рассказал директор фестиваля «Тремоло» Алексей Возилов.
Отметим, что «Тремоло» - единственный культурный проект в нашей области, который не свернули и не перенесли в связи с Чемпионатом мира по футболу. Так что, если вам хочется разнообразить футбольное ликование, – вам как раз на «Тремоло».
- Каждое событие из культурной программы согласовывалось с российским комитетом, организующим Чемпионат мира по футболу, и с ФИФА. А Самарская область как организатор мероприятий ЧМ-2018 на своей территории обязалось не проводить массовых мероприятий, не связанных с футбольной тематикой. Но мы смогли доказать, что «Тремоло» прекрасно вписывается в культурную программу ЧМ, и теперь мы все же имеем возможность этот фестиваль проводить, - объяснял врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Впрочем, если вы не успели побывать на фестивале в предыдущие дни и никак не попадаете сегодня, не расстраивайтесь. Программа «Тремоло-2019» тоже обещает быть яркой.
- Мне кажется любой фестиваль должен работать как мост – соединять людей, соединять поколения. И вот один из таких мостов – конкурс молодых певцов в Санкт-Петербурге, который пройдет вскоре. Ожидаю проявления многочисленных талантов. Мы отберем самых лучших и привезем их на «Тремоло» в следующем году, - заверил художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело.
Кроме того, фестиваль только открывает себя в новом качестве. В этом году состоялся I Фестиваль музыки и искусств для детей «Тремоло детям».
- Для пилотного варианта фестиваля прошло все очень хорошо. Состоялся продуктивный мастер-класс по танцам от артистов балета Евгения Панфилова. Был большой интерес к живописи: мы провели конкурс «Музыка на бумаге», который собрал более 500 работ со всей области, а также организовали мастер-класс по интуитивному рисованию от художника Миланы Лященко. Театральную постановку смогли показать на основной площадке «Тремоло» и вывезли в детские летние лагеря. Показывали спектакль «Треклятая» по рассказу А.П. Чехова «Каштанка». Реакция была такая, что очень много детей записались в обучающую студию тольяттинского театра «Вариант», который и сделал постановку «Треклятая». Словом, интерес есть, и мы будет его развивать в следующем году – резюмировала директор фестиваля «Тремоло детям» Елена Стрельникова, передает пресс-служба фестиваля музыки и искусств "Тремоло".
Фото: ДМИТРИЯ РУЗОВА
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