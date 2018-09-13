"После выигрыша моя жизнь изменилась" — отзыв о лотерее "Русское лото"

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Семья Ведерниковых проживает в городе Кирове. Глава семьи Сергей — индивидуальный предприниматель, занимается грузоперевозками. Мужчина с детства неравнодушен к автомобилям, поэтому его работа связана с вождением. Его супруга — Светлана работает консультантом в пункте приёма платежей.Ведерниковы — весёлая и дружная семья. Дети и родители все праздники проводят вместе: жарят мясо, поют песни, фотографируются. В свободное время предпочитают выезжать всей семьёй на прогулку или ходить в кино. Семейной традицией стало и участие в лотерее "Русское лото", в которой супруги давно хотели выиграть джекпот или другую крупную сумму. А самое любимое занятие Ведерниковых — это выезд на дачу. Сергей вкладывает много сил в обустройство загородного участка и дома, делает всё своими руками. В этом ему помогает сын Максим, который так же, как и его отец, любит машины.Размеренную жизнь семьи изменил всего один билет лотереи "Русское лото". В 1218-м тираже лотереи они выиграли 1 000 000 рублей.— Когда родители сказали мне, что выиграли в лотерею "Русское лото" крупную сумму, я подумал, что они говорят максимум о 100 000 рублей. А оказалось, что мы стали миллионерами! — делится своими впечатлениями Максим.Выигрыш Сергей вложил в своё дело: отремонтировал грузовые машины. Также часть денег, которые получил, потратил на строительные материалы для достройки веранды на даче и распрощался со старыми долгами. Оставшаяся сумма лежит на депозитном счёте в банке.— После выигрыша моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Я увереннее стою на ногах. И выигрыш стал большим подспорьем для моего бизнеса, — поделился своим отзывом о лотерее "Русское лото" радостный победитель.Счастливый день покупки билета Сергей теперь запомнит на всю жизнь. С утра мужчина услышал по радио гороскоп для Рыб: "Сегодня вы сделаете то, чего сами от себя никогда не ожидали. Это действие потрясёт вас в будущем". Так как мужчина верит в приметы, гороскопы и знаки судьбы, это предсказание тоже воспринял на свой счет. В этот день Сергей поехал встречать жену после работы и решил купить два билета лотереи "Русское лото".Мужчина проверял результаты розыгрыша тиража на сайте "Столото". К его удивлению, оба билета оказались выигрышными. Выигрыш в первом билете составил 100 рублей, во втором — 1 000 000 рублей. Мужчина не мог поверить глазам и решил проверить результат ещё и в месте покупки билета.— Для меня это был шок, как небо упало. Захотелось закричать от радости, когда понял, что правда выиграл крупную сумму, — говорит в своём отзыве о "Русском лото" Сергей.Традиция участвовать в лотереях в семье Сергея зародилась ещё в советские времена. Тогда он вместе со всей страной с замиранием сердца ждал очередную ТВ-трансляцию тиража лотереи "Русское лото". Сергею очень нравилось наблюдать за ходом розыгрыша, когда весёлый ведущий Михаил Борисов вытаскивает из мешка знакомые всем бочонки. Зачёркивая выпавшие числа, он верил, что однажды обязательно получит крупный выигрыш, и стремился к победе.В своей истории выигрыша, которая размещена на сайте "Столото", победитель поделился собственной стратегией выбора билетов. Мужчине важно наличие двух цифр: 15 и 22. Число 15 сопутствует Сергею по жизни. Он ходил в садик № 15, учился в школе № 15, группа, в которой мужчина получил образование в ремесленном училище, тоже была под этим номером. Удивительно, что 15-го числа Сергей сыграл свадьбу со своей любимой женой. Их брак, конечно же, получился очень счастливым. А число 22 ассоциируется у победителя с номером автобуса, на котором он доезжал до работы. Магические числа помогли и в судьбоносном тираже.Сергей далеко не единственный победитель, который за несколько лет участия выработал свою стратегию выбора счастливых билетов. Многие ищут даты рождения близких, памятные даты и другие значимые цифры. Выбрать билет с определёнными числами можно не только в лотерейном киоске, но и на сайте "Столото".Благодаря выигрышу Сергей понял, что победа в лотерее реальна. Сейчас семья Ведерниковых продолжает участвовать в лотерее, чтобы выиграть джекпот в несколько миллионов рублей.Отзывы о "Русском лото" других победителей, которые проверили свою удачу и выиграли крупную сумму, можно прочитать на сайте "Столото". Здесь можно также узнать результаты розыгрыша, актуальную сумму джекпота, правила и ответы на самые распространённые вопросы.Фото предоставлено "Столото"