После вмешательства прокуратуры в Сызрани берег реки Крымза очистили от бытового мусора

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В ходе проведенной выездной прокурорской проверки данный факт подтвердился.По результатам проверки в адрес руководителя Комитета ЖКХ Сызрани Палагина В.Н. внесено представление, материал проверки направлен в Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Сызрани для решения вопроса о возбуждении административного дела.Береговая зона реки Крымза в районе Ильинского моста была полностью очищена от бытового мусора, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото inruza.ru