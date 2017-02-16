После вмешательства ОНФ восемь домов исключены из реестра «нового аварийного жилья» Самарской области

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После устранения строительных дефектов восемь домов в поселке Кинельский Самарской области были исключены из реестра «нового аварийного жилья» ОНФ. В этот «черный список» дома попали в 2014 г. после того, как новые жильцы обнаружили в своих квартирах многочисленные недоделки и дефекты. По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, чтобы впредь исключить такие ситуации, необходимо более конкретно прописывать в контрактах пункты по неисполнению гарантийных обязательств для подрядчиков, виновных в некачественном строительстве подвергать не административной, а уголовной ответственности.О квартирных мытарствах жителей Самарской области эксперты ОНФ узнали после того, как в Народный фронт с многочисленными жалобами на строительные недоделки осенью 2014 г. обратились жильцы домов поселка Кинельский Самарской области, проживающие по улице Виноградная, д. 2, 4, Вишневая д. 1, 3, 5 и Грушевая 7, 9, 12. Дома были построены и сданы в эксплуатацию в 2014 г. в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья, утвержденной распоряжением правительства РФ «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».Однако новоселы столкнулись с массовым строительным браком и недоделками в квартирах. Дома были взяты на контроль Общероссийским народным фронтом и занесены в реестр «нового аварийного жилья». 11 декабря 2014 г. активисты Центра ОНФ «Народная экспертиза» провели рейд, по результатам которого все жалобы граждан подтвердились: в стенах новых домов были выявлены трещины, в жилых помещениях было очень холодно, на рамах окон образовалась черная плесень.Поскольку проверка показала, что сданные новостройки не соответствуют проектной документации, эксперты регионального отделения ОНФ обратились в прокуратуру. По постановлению межрайонной прокуратуры Кинельска 30 декабря 2014 г. было возбуждено уголовное дело. Однако недоделки были устранены в квартирах лишь частично.В начале июня 2016 г. в рамках мониторинга реализации программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Самарской области региональное отделение ОНФ провело повторное выездное совещание активистов и экспертов ОНФ в поселке Кинельский Самарской области с участием представителей администрации поселка. Эксперты вновь зафиксировали наличие грибка в ванных комнатах и на откосах окон, проблемы с вентиляцией и канализацией в домах. Жильцы пожаловались, что в квартирах по-прежнему холодно, несмотря на утепление чердачных помещений. Однако при этом дома исчезли из составляемого Фондом ЖКХ реестра обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья.В июне 2016 г. Центр ОНФ «Народная экспертиза» подготовил обращение в Фонд ЖКХ, после чего дома снова вернули в реестр на контроль. В настоящее время в домах устранили все проблемы системы отопления, установили новые двери. Жалоб от жильцов новых домов поселка Кинельский на качество жилья на данный момент не поступало.Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Самарской области Руслан Эфендиев обращает внимание, что, несмотря на то, что строящиеся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья дома имеют статус эконом-класса, качество жизни людей при этом страдать не должно. По мнению Руслана Эфендиева, необходимо более конкретно прописывать в контрактах пункты по неисполнению гарантийных обязательств для подрядчиков и перевести ответственность за некачественно построенные дома за счет бюджетных средств из административной в уголовную.«Понадобилось два года работы, чтобы мы могли снять проблему этих домов с контроля. Созданный ОНФ эффективный механизм, реестр «нового аварийного жилья», направлен именно на устранение таких нарушений, – отметил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков, – Общественный контроль подразумевает слаженное взаимодействие с органами исполнительной власти, и это крайне важный момент, который способствует устранению выявленных недостатков в новых домах, а гражданам дает возможность жить в нормальных условиях. Нельзя забывать, что на строительство новых домов по программе переселения из аварийного жилого фонда тратятся целевые бюджетные деньги. За период существования реестра совместная работа позволила исключить из него 56 домов в 15 регионов России, в которых проживают более 1000 семей. Из них 16 семей проживает теперь в нормальных домах поселка Кинельский Самарской области».Отметим, что на сегодняшний день в реестре «нового аварийного» жилья остаются еще 43 новостройки из 18 регионов России. Эксперты и региональные активисты ОНФ продолжают держать на контроле каждый объект, сообщает пресс-служба ОНФ.