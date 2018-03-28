После скандала с утечкой данных Facebook предоставит пользователям новые средства управления своими данными

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Команда Facebook переработала алгоритм управления конфиденциальными данными, создав новый пункт меню. «Мы полностью изменили наше меню настроек на мобильных устройствах, чтобы упростить поиск необходимых настроек. В отличие он прежней версии, где настройки нужно было устанавливать почти на 20 разных экранов, теперь они доступны из одного места. Мы также очистили устаревшие настройки», — говорится в заявлении компании.Пользователи смогут добавлять дополнительные средства защиты конфиденциальных данных, например двухфакторную авторизацию. «Контролируйте свою личную информацию. Вы можете просмотреть, что вы сделали, и удалить, если хотите. Это относится к сообщениям, которыми вы поделились или на которые вы отреагировали, к запросам друзей, которые вы отправили, а также ко всему, что вы искали на Facebook», — заявили в компании.Кроме того, пользователи получат возможность управлять информацией, на основе которой Facebook показывает им рекламные объявления, и определять, кто может видеть их сообщения и информацию из профиля пользователя.Facebook в ближайшее время изменит правила пользования социальной сетью и пересмотрит подход к пользовательским данным. «Мы также обновим нашу политику в отношении данных пользователей, чтобы лучше описать, какие данные мы собираем и как мы их используем. Эти обновления касаются прозрачности, а не получения новых прав на сбор, использование или обмен данными», — заверили в Facebook.21 марта после скандала, связанного с утечкой данных более 50 млн пользователей соцсети, основатель Facebook Марк Цукерберг сделал официальное заявление, в котором признал ошибки и заверил, что дальнейшие шаги, которые намерена предпринять его команда, помогут не допустить подобных ситуаций в будущем.«Мы обязаны защищать ваши данные, и если мы не можем, то мы не заслуживаем права служить вам. Я работал над тем, чтобы понять, что именно произошло и как добиться того, чтобы это не повторилось. Хорошая новость заключается в том, что самые важные действия, направленные на то, чтобы не допустить этого сегодня, мы уже сделали несколько лет назад. Но мы также делали ошибки, есть еще над чем работать, и нам нужно ускориться и сделать это», — написал тогда Цукерберг.