После сигнала активистов проекта «За честные закупки» участники картельного сговора ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» заплатили штраф в размере 85,3 млн рублей

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В июле 2015 г. активисты ОНФ выявили признаки картельного сговора в закупках Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и Тольяттинской городской клинической больницы №5. В результате торгов компании ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» поставляли в регион лекарственные препараты по завышеннымценам. Компании создавали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для медорганизаций на сумму свыше 400 млн руб. После обращения активистов ОНФ в декабре 2016 г. ФАС России признала компании виновными в создании картеля – участники поддерживали стабильно высокие цены на торгах. Всего в поле зренияконтролирующих органов попало 465 электронных аукционов.«Компании несколько раз оспаривали назначенные штрафы. Так, Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил требование ООО «ФАРМ СКД» и снизил размер штрафа практически до 4,2 млн руб. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд постановил восстановить сумму штрафа в полном объеме», — сообщил координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин.Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта отметил - резонансная история, которая началась с сигнала активистов проекта ОНФ «За честные закупки», получила логическое завершение.«Ситуацию, сложившуюся вокруг закупок лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфицированных Самарской области, мы начали отслеживать почти два года назад и тогда же вскрыли, наверное, первый крупный картель в рамках работы проекта ОНФ «За честные закупки». Сегодня мы видим, что участники картельного сговора, как говорится, получили по заслугам. Борьба скартелями, в частности при закупках на организацию и поставку питания в социально значимые учреждения, является одним из наших приоритетов. Картели и сговоры в самых разных сферах наносят огромный экономический урон государству, которое иногда переплачивает за товары и слуги втридорога. Поэтому мы считаем, что при эффективном взаимодействии сконтролирующими и надзорными органами, при обмене опытом и практиками противодействия коррупции в регионах в ближайшее время мы сможем выйти на такие изменения закупочного законодательства, которые могли если не исключить, то серьезно ограничить участие в закупках заранее сговорившихся потенциальных поставщиков», – подытожил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.Штраф в размере 85,3 млн руб. оплачен в предусмотренный законодательством срок в полном объеме.«Это один из самых крупных штрафов за сговор на торгах за последнее время. В случае его неоплаты в срок общество было бы привлечено к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, что привело бы к удвоению суммы штрафа. Такие значительные размеры штрафов служат также эффективным инструментом предупреждения картелей на торгах», – подчеркнул статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, передает пресс-служба ОНФ.