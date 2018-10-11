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После реформы ОСАГО подорожает больше, чем планировалось раньше
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Новости /  Общество /  Социум  

После реформы ОСАГО подорожает больше, чем планировалось раньше

11 октября 2018 20:13
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Так, с 1 сентября 2019 год по 1 сентября 2020 года базовый тариф ОСАГО расширится на 30%, а с 1 сентября тарифный коридор будет увеличен на 40% в каждую сторону.
Министерство финансов подготовило финальный вариант реформы ОСАГО по либерализации тарифов. По новым расчетам ОСАГО подорожает больше, чем планировалось ранее. Так, с 1 сентября 2019 год по 1 сентября 2020 года базовый тариф ОСАГО расширится на 30%, а с 1 сентября тарифный коридор будет увеличен на 40% в каждую сторону, передает samarskie-voditeli.ru.

Если сейчас тарифный коридор находится в диапазоне от 3432до 4118 рублей, то с сентября 2019 года он станет от 2402 до 5353 рублей. С 2020 года нижняя планка тарифного коридора составит 2059 рублей, а верхняя – 5765 рублей.

При этом страховые компании будут вправе выбрать любое значение в рамках установленного тарифного коридора, а затем для конечного расчета ОСАГО будут использоваться коэффициенты. Но когда было введено понятие тарифного коридора, которое должно увеличить конкуренцию между страховыми компаниями, в большинстве случаев была выбрана именно верхняя планка. Вероятно, в дальнейшем страховые компании поступят точно так же.

И хотя в 2017 и 2018 годах наблюдалось небольшое снижение цен на полисы ОСАГО, средняя стоимость полиса автогражданки сейчас составляет 5683 рубля. Так, в 2017 году средняя стоимость сократилась на 4%, а в этом году на 1,8%. В РСА данное снижение связывают с увлечением водителей, которые получают скидку за безаварийное вождение. По прогнозам при удорожании тарифного коридора на 40% средняя стоимость полиса ОСАГО в 2020 году составит примерно 8000 рублей.

Пока до сих пор точно неизвестно, произойдет ли расширение тарифного коридора в 2018 году на запланированные 20%. Его переносили вначале на конец лета, затем на сентябрь и теперь уже последняя информация – на ноябрь.

 
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Комментарии



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