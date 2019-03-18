Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 19 марта, 01:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/03:
USD 64.67
-0.75
EUR 73.36
-0.71
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

После рабочего дня Дмитрий Азаров присоединился к участникам акции «Соединяя сердца»

18 марта 2019 21:46
117
Самарские студенты-волонтеры показали губернатору праздничные площадки, посвящённые дружбе СО и Крыма.
Сегодня на склоне Площади Славы - тысячи самарцев и гостей города. Все они стали участниками акции «Соединяя сердца», посвящённой 5-летию единения Крыма с Россией. После рабочего дня к землякам присоединился губернатор Дмитрий Азаров.

«Есть ощущение, что эта крымская весна нас всех объединила, и единение, безусловно, чувствовалось у всех, кто пришел сегодня сюда», - отметил Дмитрий Азаров.

Самарские студенты-волонтеры показали губернатору праздничные площадки, посвящённые дружбе СО и Крыма.

Здесь можно было узнать о культурных связях и туристических возможностях двух регионов, передать привет жителям полуострова, а также посмотреть представления уличных театров и работы художников-дизайнеров на тему "Крымская весна".

«Эмоции, которые мы все испытали 5 лет назад, с нами навсегда, на всю жизнь. Не каждому поколению выпадает такое счастье воссоединения, обретения когда-то утраченного братства, - отметил глава региона. - Я много раз бывал в Крыму и в предыдущий период... Меня каждый раз поражала настойчивость, с которой жители Крыма обращались к каждому россиянину. Они говорили: «Когда мы будем вместе? Когда мы будем вновь в России?» Этот настрой был буквально в каждом жителе Крыма, Севастополя. И когда это произошло, это было воссоединение. И никакие санкции, никакие угрозы в адрес России не могли остановить того душевного прорыва, который испытало все общество, вся РФ. Мы никогда своих друзей не передавали и в беде не оставляли. И когда крымчане оказались под угрозой, конечно, была протянула рука помощи. И сегодня Крым - это Россия. Я хочу поздравить всех с этим первым юбилеем, когда вся страна отмечает как настоящий праздник», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 марта 2019  23:46
С 2013 года он занимал пост заместителя председателя Самарского облсуда.
На должность председателя Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов
 С 2013 года он занимал пост заместителя председателя Самарского облсуда.   Социум
117
18 марта 2019  22:12
Минэнерго предлагает ввести льготы для частных водителей, решивших перевести свои автомобили на ГБО.
Переход частных автомобилей на ГБО предлагают частично оплатить государству
Минэнерго предлагает ввести льготы для частных водителей, решивших перевести свои автомобили на ГБО.   Социум
107
18 марта 2019  21:46
Самарские студенты-волонтеры показали губернатору праздничные площадки, посвящённые дружбе СО и Крыма.
После рабочего дня Дмитрий Азаров присоединился к участникам акции «Соединяя сердца»
Самарские студенты-волонтеры показали губернатору праздничные площадки, посвящённые дружбе СО и Крыма.   Социум
116
Весь список

Здравоохранение
18 марта 2019  10:51
В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц
В Роскачестве дали рекомендации по выбору яиц
Производителя следует выбирать по принципу географической близости к торговой точке. Здравоохранение
217
18 марта 2019  10:18
Самарский областной СПИД – центр приглашает на бесплатное обследование лёгких
Самарский областной СПИД – центр приглашает на бесплатное обследование лёгких
Акция пройдет 25 марта. Здравоохранение
194
15 марта 2019  19:32
Если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к специалистам.
Врачи предупредили о смертельной опасности храпа
Если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к... Здравоохранение
618
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
315
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
456
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
738
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
548
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
498
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
532
Весь список
Образование
18 марта 2019  16:21
Прием заявлений на 2019-2020 учебный год уже стартовал в ряде учреждений.
В первые классы Самары планируется принять 14 225 учащихся
Прием заявлений на 2019-2020 учебный год уже стартовал в ряде учреждений.  Образование
176
18 марта 2019  13:59
Всероссийская Олимпиада школьников по астрономии пройдет в Самарской области
Всероссийская Олимпиада школьников по астрономии пройдет в Самарской области
Участниками станут 200 школьников со всей страны. Образование
219
18 марта 2019  10:33
В Самарской области сегодня выберут Учителя года
В Самарской области сегодня выберут Учителя года
16 марта после ряда испытаний стали известны имена пятёрки финалистов конкурса. Образование
306
Весь список

Культура
18 марта 2019  17:04
Который почти десять лет был главным балетмейстером театра.
В Самарском театре оперы и балета состоится концерт, посвященный памяти хореографа Никиты Долгушина
Который почти десять лет был главным балетмейстером театра.  Культура
140
18 марта 2019  12:00
Победитель конкурса «Студент года 2018» из Самарской области записала совместную песню с группой «Балаган- Лимитед»
Победитель конкурса «Студент года 2018» из Самарской области записала совместную песню с группой «Балаган-Лимитед»
Песню записали всего за 3 часа. Культура
212
18 марта 2019  11:52
«СамАрт» провел встречу с детьми из школьных театральных коллективов Самары
«СамАрт» провел встречу с детьми из школьных театральных коллективов Самары
Первая часть встречи прошла в формате мастер-класса. Культура
181
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
331
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
570
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1033
Весь список


Видео
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
239
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
232
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
685
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
431
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1377
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
584
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1480
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1648
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
858
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
856
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1306
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1058
Весь список

Мероприятия
Александр Хинштейн проведет открытый урок «Почему история нас ничему не учит?» в парке «Россия – Моя история»
В Самаре стартовал фестиваль студенческого творчества «Веснушка»
В Самаре сегодня пройдет общественная акция «Соединяя сердца!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные