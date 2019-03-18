После рабочего дня Дмитрий Азаров присоединился к участникам акции «Соединяя сердца»

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«Есть ощущение, что эта крымская весна нас всех объединила, и единение, безусловно, чувствовалось у всех, кто пришел сегодня сюда», - отметилСамарские студенты-волонтеры показали губернатору праздничные площадки, посвящённые дружбе СО и Крыма.Здесь можно было узнать о культурных связях и туристических возможностях двух регионов, передать привет жителям полуострова, а также посмотреть представления уличных театров и работы художников-дизайнеров на тему "Крымская весна".«Эмоции, которые мы все испытали 5 лет назад, с нами навсегда, на всю жизнь. Не каждому поколению выпадает такое счастье воссоединения, обретения когда-то утраченного братства, - отметил глава региона. - Я много раз бывал в Крыму и в предыдущий период... Меня каждый раз поражала настойчивость, с которой жители Крыма обращались к каждому россиянину. Они говорили: «Когда мы будем вместе? Когда мы будем вновь в России?» Этот настрой был буквально в каждом жителе Крыма, Севастополя. И когда это произошло, это было воссоединение. И никакие санкции, никакие угрозы в адрес России не могли остановить того душевного прорыва, который испытало все общество, вся РФ. Мы никогда своих друзей не передавали и в беде не оставляли. И когда крымчане оказались под угрозой, конечно, была протянула рука помощи. И сегодня Крым - это Россия. Я хочу поздравить всех с этим первым юбилеем, когда вся страна отмечает как настоящий праздник», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.