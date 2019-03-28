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Новости /  Общество /  Социум  

После финала "Игры престолов" фанатам пообещали бонус

28 марта 2019 22:34
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Финальный сезон, состоящий из шести эпизодов, стартует 14 апреля. Последняя серия выйдет 19 мая.
HBO выпустит документальный фильм о сериале "Игра престолов". Об этом сообщается в Twitter телеканала. Двухчасовую картину "Игра престолов: Последний дозор" покажут 26 мая, вскоре после финальных серий саги. Фильм расскажет о съемках завершающего сезона шоу, передает РИА Новости.

Режиссером ленты стала британка Джини Финлэй. В качестве продюсеров выступили создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

Финальный сезон, состоящий из шести эпизодов, стартует 14 апреля. Последняя серия выйдет 19 мая.

"Игра престолов" снята по романам Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени". С 2011 года шоу получило 38 премий "Эмми". 
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