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Новости /  Общество /  Социум  

Посидим на дорожку? Россияне признались в суевериях перед путешествиями

14 сентября 2018 21:59
225
Также большинство туристов рассказали о привычке кидать монетки в воду, чтобы ещё раз вернуться в понравившееся место.
Туристический сервис OneTwoTrip устроил опрос среди российских пользователей и узнал их отношение к суевериям, которые связаны с путешествиями. Участниками исследования стали более трёх тысяч человек, более трети из которых (34%) признались, что верят в приметы, передает life.ru.

Самым популярным стал ритуал "садиться на дорожку", чтобы поездка удалась. Этой примете стараются следовать 75% опрошенных. Ещё 58% респондентов кидают монетки в воду, чтобы ещё раз вернуться в какое-то место. При этом верят в то, что последнее сработает, только 17% из них. Ещё из путешественников 54% смотрят в зеркало, когда возвращаются домой за забытыми вещами. Почти половина туристов (48%) трут скульптуры или звонят в колокольчики, надеясь на исполнение заветного желания.

- Самыми популярными суевериями среди путешественников оказались те, которые прививались нам с детства, - приводит портал "Дни.ру" слова директора по развитию сервиса Аркадия Гинеса.

По его словам, сейчас поездки стали гораздо доступнее, всем хочется сохранить магию путешествий. Именно поэтому, как считает Гинес, туристы продолжают верить в приметы. 


Фото: © Pixabay
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Комментарии



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