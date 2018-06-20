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Пошлины будут распространяться на те товары, аналог которым на российском рынке есть, заявили в Минэкономразвития

20 июня 2018 23:16
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В условиях постоянных взаимных экономических санкций вряд ли можно надеяться на то, что механизмы разрешения споров в рамках ВТО смогут эффективно работать, рассуждает партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин.
Как передает РБК, российские власти решили ввести «балансирующие меры» в отношении импортируемых из США товаров в виде дополнительных импортных пошлин, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Его слова распространила пресс-служба ведомства.

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — сказал глава Минэкономразвития.

Дополнительные пошлины будут введены «в ближайшее время», заявил чиновник. «Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», — подчеркнул Орешкин.

Минэкономразвития не уточнило, на какие конкретно товары будет распространено это решение. «Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время — потребуется еще несколько дней», — уточнила пресс-служба МЭР.

О том, что Россия планирует ответить на новые пошлины США на импорт стали и алюминия, стало известно в конце мая. Сами тарифы были введены 23 марта 2018 года. США назвали их мерой «национальной безопасности» (от импортной стали зависит производство в оборонной промышленности), поэтому не стали использовать механизм Соглашения о специальных защитных мерах, предусматривающий консультации с торговыми партнерами перед введением таких мер.

Россия же уведомила Совет по торговле товарами ВТО, что готова принять эквивалентные меры. Перед этим Москва потребовала ВТО провести консультации с США по поводу новых пошлин — по правилам организации американцы должны были бы использовать компенсационные меры, например снизить тарифы на импорт каких-то других российских товаров. Однако США не смогли в течение 30 дней предложить России адекватную компенсацию своих защитных мер.

По оценке России, которая содержится в уведомлении в ВТО, американские пошлины на сталь и алюминий (25 и 10% соответственно) затрагивают экспорт российской стали на $1,51 млрд в год и алюминия — на $1,65 млрд (всего на $3,158 млрд). Пошлина, которую американцы могли бы собрать с этих российских поставок, составила бы $537,6 млн.

Россия вводит «компенсационные пошлины, которые, как предполагается по нормам ВТО, должны возместить России потери экспортеров от введенных пошлин партнеров», сказал РБК научный руководитель лаборатории исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. «Они могут быть введены на любые товары, которые мы посчитаем нужным. Но самое главное, чтобы размер этих компенсационных мер был сопоставим с тем ущербом, который мы получили от введения США пошлин на металлы», — говорит эксперт.

Среди американских товаров, на которые Россия введет пошлины, будет строительно-дорожная техника, а лекарств не будет, сказал Орешкин позднее журналистам в Минске (по ТАСС). По данным российской таможенной статистики, в 2017 году Россия, в частности, импортировала из США бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, дорожных катков и т.д. на сумму $104 млн (не считая компонентов соответствующей техники).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), основными (*.pdf) российскими производителями дорожно-строительной и спецтехники являются «Кранэкс», «РМ-Терекс» (совместное предприятие холдинга «Русские машины» и американской Terex), «Четра», «Эксмаш».

По оценке американского правительственного ресурса Export.gov, за который отвечает Министерство торговли США, общий размер внутреннего российского дорожно-строительного рынка составил $1,7 млрд, из которых примерно $270 млн — импорт из США. Основные американские игроки — Caterpillar и Bobcat. Отмечается, что такие производители, как Caterpillar, собирают на своих российских предприятиях технику из машинокомплектов (SKD), импортируя большинство компонентов из-за рубежа.

В условиях постоянных взаимных экономических санкций вряд ли можно надеяться на то, что механизмы разрешения споров в рамках ВТО смогут эффективно работать, рассуждает партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. США обосновали введение своих пошлин соображениями национальной безопасности, то есть политическими мотивами. Получается, спор лежит в политической плоскости, а значит, механизмы разрешения споров ВТО здесь неприменимы — «ВТО, как мы видим, бессильна», говорит юрист.


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Комментарии



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В условиях постоянных взаимных экономических санкций вряд ли можно надеяться на то, что механизмы разрешения споров в рамках ВТО смогут эффективно работать, рассуждает партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин.
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