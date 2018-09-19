Поразил почти все цели. Путин пострелял из снайперской винтовки
19 сентября 2018 19:22
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Стрелял Владимир Путин из снайперской винтовки Чукавина (СВЧ-380). Она была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2017"
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