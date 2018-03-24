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Поправки к закону о техосмотре одобрили в Госдуме РФ
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Новости /  Общество /  Социум  

Поправки к закону о техосмотре одобрили в Госдуме РФ

24 марта 2018 20:30
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Теперь действует запрет на внесение в конструкцию изменений, не соответствующих техрегламенту о безопасности колёсных транспортных средств; на установку шипованных шин только на ведущую ось; на эксплуатацию машин с неработающим или подтекающим гидроусилит
Госдума РФ во втором чтении одобрила поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств». В первом чтении документ был принят в конце 2017 года. Он вносит несколько уточнений понятий и процедур, которые связаны с проведением ТО автомобилей в России.

Согласно ныне действующей редакции закона о ТО, предполагается, что оператор техосмотра отказывает в выдаче диагностической карты «при несоответствии транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности». Новая версия предполагает, что оператор выдает документ в любом случае, однако он должен указать в карте выявленное несоответствие и отметить невозможность эксплуатации ТС, передает samarskie-voditeli.ru.

Согласно пояснительной записке к этому законопроекту, внесённому ещё в 2013 году, его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

В конце прошлого месяца в силу вступили обновлённые правила прохождения ТО в России. Теперь действует запрет на внесение в конструкцию изменений, не соответствующих техрегламенту о безопасности колёсных транспортных средств; на установку шипованных шин только на ведущую ось; на эксплуатацию машин с неработающим или подтекающим гидроусилителем руля; на покрытие стёкол фар плёнками; помимо этого обязательна работающая штатная система очистки стёкол.

Тогда специалисты рассказали о том, что кроме вступления в силу нового постановления, никаких изменений не произошло: новых бланков не появилось, коррективы в систему ЕАИСТО не внесли, тарифы операторов техосмотра на оказание услуг не пересмотрели. Это свидетельствует о том, что поправки вступили в силу только на бумаге.

Законодателей беспокоит то, что количество ДТП с участием неисправных машин в России постепенно увеличивается: по итогам 2017 года в стране было зафиксировано 6 455 аварий, что на 19,67% больше по сравнению с показателем 2016 года, увеличилось также число погибших и раненых.

Поэтому в разработке находится масштабная реформа техосмотра. Инициатива Минэкономразвития предполагает введение штрафа в размере 800 рублей для водителей без действующего ТО. При этом проверять наличие документа должны дорожные камеры с помощью базы ЕАИСТО. Наказания также могут ввести и для операторов ТО, которые продают диагностические карты, не глядя на машины. Сам процесс техосмотра авторы законопроекта предложили снимать на камеру. 
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Комментарии



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