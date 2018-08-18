"Помогите вылечить маму!". В Волгограде заметили объявления, разбивающие сердце

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— Уважаемые жильцы. Просим вас не быть чёрствыми и неравнодушными, очень нужно лекарство "Нимотоп"! Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван, — такое объявление, написанное рукой ребёнка, появилось в подъездах Красноармейского района Волгограда. Один из жителей наткнулся на это объявление, сфотографировал и выложил в социальные сети, после чего сотни горожан отозвались с желанием помочь семье.Как рассказал старший сын Светланы, 24-летний Андрей, в начале месяца их мама попала в реанимацию с инсультом. Ей поставили диагноз "аневризма головного мозга" и рекомендовали лечиться препаратами, так как операцию в данном случае проводить опасно. Но выяснилось, что найти препарат "Нимотоп" в продаже невозможно нигде в России.Сейчас Светлана дома с сыновьями — после непродолжительного лечения её отпустили из медучреждения.Комитет здравоохранения Волгоградской области оперативно отреагировал на крик о помощи 13-летнего волгоградца, сообщает "КП-Волгоград". По данным издания, врачи пообещали связаться с семьёй заболевшей, уточнить подробности и как минимум найти препараты-заменители, чтобы стабилизировать состояние женщины.Фото: соцсети