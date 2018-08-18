"Помогите вылечить маму!". В Волгограде заметили объявления, разбивающие сердце
18 августа 2018 14:46
199
— Уважаемые жильцы. Просим вас не быть чёрствыми и неравнодушными, очень нужно лекарство "Нимотоп"! Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван, — такое объявление, написанное рукой ребёнка, появилось в подъездах Красноармейского района Волгограда. Один из жителей наткнулся на это объявление, сфотографировал и выложил в социальные сети, после чего сотни горожан отозвались с желанием помочь семье.
Как рассказал старший сын Светланы, 24-летний Андрей, в начале месяца их мама попала в реанимацию с инсультом. Ей поставили диагноз "аневризма головного мозга" и рекомендовали лечиться препаратами, так как операцию в данном случае проводить опасно. Но выяснилось, что найти препарат "Нимотоп" в продаже невозможно нигде в России.
Сейчас Светлана дома с сыновьями — после непродолжительного лечения её отпустили из медучреждения.
Комитет здравоохранения Волгоградской области оперативно отреагировал на крик о помощи 13-летнего волгоградца, сообщает "КП-Волгоград". По данным издания, врачи пообещали связаться с семьёй заболевшей, уточнить подробности и как минимум найти препараты-заменители, чтобы стабилизировать состояние женщины.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 августа 2018 16:25
В ведомстве пояснили, что такие запреты регулируются федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Социум
66
18 августа 2018 16:12
Эксперты проследят за качеством одежды, которая ежедневно контактирует с кожей юных россиян. Социум
73
18 августа 2018 15:07
Работа конного клуба "Виола" более года приостановлена из-за длительного конфликта с ветеринарной службой. Социум
150
Здравоохранение
17 августа 2018 14:17
Прием детского населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Здравоохранение
204
15 августа 2018 16:02
Единый брендбук родился в процессе обсуждения и коллективного творчества в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Здравоохранение
591
14 августа 2018 12:49
Подробно будут рассмотрены ключевые аспекты скандинавской ходьбы. Здравоохранение
172
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
586
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
862
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
473
Туризм
14 августа 2018 13:26
Выплаты туристам пока не производятся. Туризм
248
10 августа 2018 11:34
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
318
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
435
Образование
18 августа 2018 11:37
Всего в перечень вошли почти 3 тысячи образовательных учреждений. Образование
183
16 августа 2018 21:09
Такие технологии применялись в течение последних семи лет, сейчас же речь идёт о полном переходе. Образование
354
16 августа 2018 16:25
В завершение пленарного заседания областной педагогической конференции Александр Нефёдов вручил работникам образования, достигшим больших результатов в... Образование
329
Культура
17 августа 2018 22:04
С художникомАлексеем Зиминым побеседовал наш корреспондент. Культура
52
17 августа 2018 12:43
Кроме стадиона на стене изобразили самые узнаваемые места в городе. Культура
178
17 августа 2018 12:25
Фестиваль посетит 10 муниципальных образований региона. Культура
232
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
76
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1046
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1273
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
533
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1084
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
834
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1457
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1247
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1274
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
640
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
449
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1838
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1842
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3458
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2610
Мероприятия