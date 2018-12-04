Пользователи "ВКонтакте" обнаружили сайт по прокату детей за криптовалюту
4 декабря 2018 22:52
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Интернет-магазин, который привлёк внимание пользователей, называется CPidzhak. Первые буквы названия, выделенные розовым цветом, сразу отсылают нас к аббревиатуре CP (Child Pornography).
Несмотря на то что в шапке сайта анонсирована аренда брендовых вещей, товар сортируется не по виду одежды, а по полу детей. При этом у пользователя есть возможность узнать имя и возраст "модели". Цены здесь также нетипично высокие для проката одежды — от 35 до 120 тысяч за час.
К "товару" администрация сайта относилась бережно — клиенту обещали доставку на собственном транспорте. При этом расплатиться за аренду можно было исключительно криптовалютой.
После того, как информация о сайте появилась в СМИ, его работа резко прекратилась. Теперь по этому адресу находится лишь фотография маньяка Андрея Чикатило с надписью "Я их всех съел".
Следственный комитет и полиция Москвы уже начали доследственную проверку данной информации, сообщает ТАСС. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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