Пользователи Telegram подали коллективный иск против ФСБ в Мещанский суд Москвы
13 марта 2018 23:39
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«Мы получили 35 доверенностей от пользователей — это более чем достаточно для коллективного иска. Пользователи просят признать незаконным требование ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений», — сказал адвокат.
О намерении запустить общественную кампанию в поддержку мессенджера Дарбинян объявил в конце декабря минувшего года. Тогда юрист в беседе с изданием «Ведомости» говорил, что исковые заявления против ФСБ готовы подать трое пользователей Telegram, но в «Роскомсвободе» намерены привлечь к акции как можно больше народу. «Дело против Telegram — это не просто частное дело коммерческой компании. Это дело против всех пользователей интернета в России», — заявил Дарбинян.
В октябре минувшего года иск против ФСБ подали журналисты Александр Плющев и Олег Кашин, однако Мещанский суд Москвы отказался принимать его. Как пояснила тогда «Интрефаксу» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова, из содержания иска «не следует, что обжалуемые действия нарушают либо иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы административного истца».
В сентябре минувшего года ФСБ потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки сообщений. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. За отказ это сделать, по данным Дурова, тогда же был составлен протокол об административном правонарушении. Спустя несколько дней, 16 октября, в рамках этого производства Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб.
Позднее, в декабре 2017 года, Telegram подал в Верховный суд России административный иск о признании недействующим приказа ФСБ с требованием предоставить ключи. Речь идет о приказе ФСБ от 19 июля 2016 года №432, которым утвержден порядок предоставления распространителями информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений.
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