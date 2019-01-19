Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" приступили к выполнению нового задания

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Участники конкурса объединились в команды по три-пять человек, каждой из которых досталась виртуальная компания с абсолютно одинаковыми исходными показателями. Выполняя соответствующие задания, команды должны сделать свою компанию максимально привлекательной для инвестиций.— Для этого в каждом виртуальном квартале они должны будут принимать по 75 решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики, — говорится в пресс-релизе АНО "Россия — страна возможностей", которая является организатором конкурса.Для участия в полуфинале зарегистрировалось более 500 человек. Этот этап соревнований завершится 1 февраля.Открытый конкурс для руководителей "Лидеры России" проводится уже во второй раз. 300 финалистов получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, а победителей ожидает год личных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.