Полуфинал КВН на кубок Министра обороны РФ впервые прошел в Самаре

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Игра проходила в Доме офицеров, она состояла из трёх традиционных этапов: "Приветствие", "Триатлон", "Домашнее задание". Оценивали команды в составе жюри редактор высшей лиги КВН, капитан команды "СОК" Дмитрий Колчин, олимпийская чемпионка Анна Чичерова и другие.По итогам полуфинала первое место заняла команда Пензенского высшего артиллерийского инженерного института "Пензенские артиллеристы" и получила право выступитьв финале, который будет проходить 1 декабря на основной площадке проведения игр Высшей лиги КВН - в Театре Российской армии.Второе и третье места заняли команды Военного университета Министерства обороны (ВУМО г.Москва) и Военная академия РВСН им. Петра Великого (г.Серпухов), соответственно.Нынешний сезон Игр весёлых и находчивых, проводимых по инициативе Министра обороны РФ среди высших военных вузов, является пятым по счету.Отборочная игра КВН на кубок Министра обороны РФ в Самарской области прохода впервые, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: ЦСКА/Cамара