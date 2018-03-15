Получение шенгенской визы станет быстрее, легче и дороже

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«Предлагаемая нами реформа сделает процедуру получения виз для законопослушных путешественников легче и быстрее, в то время как улучшение стандартов безопасности поможет лучше выявлять и останавливать тех, кто таковыми не являются», — заявил комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.Одним из главных изменений должно стать существенное сокращение предельных сроков выдачи виз — с 15 до 10 дней. При этом заявки на визу можно подавать не за три месяца до поездки, а за полгода, а саму процедуру заполнения и подачи заявки планируется сделать полностью электронной.Кроме того, входящим в шенгенское пространство странам предлагается разрешить выдачу краткосрочных виз непосредственно на границе. Однако выдача таких виз будет ограничена, а их получатели смогут находиться только в той стране, где виза выдана.В то же время регулярно приезжающие в ЕС путешественники могут рассчитывать на ускоренное получение долгосрочных многократных виз со сроком действия от 1 года до 5 лет.Так как ужесточение стандартов безопасности приведет к росту расходов, ЕК планирует увеличить размер консульского сбора, взимаемого с получателей виз. В настоящее время стандартный размер сбора составляет €60, по итогам реформы его планируют повысить до €80.«Этот умеренный рост призван позволить государствам-членам поддерживать необходимую численность персонала консульств для обеспечения повышенной эффективности проверок, а также обеспечить модернизацию IT-оборудования и программного обеспечения, не создавая помех для подателей заявок на получение визы», — говорится в сообщении ЕК.Для россиян стандартный размер консульского сбора при получении шенгенской визы в настоящее время отдельным соглашением с ЕС определен в €35. О том, будет ли увеличен сбор для россиян, в сообщении ЕК ничего не говорится.