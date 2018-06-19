Полторы тысячи книг для буккроссинга пополнили книжный шкаф в Струковском саду

132

«В дальнейшем Общественная палата Самарской области планирует взять этот шкаф в нашем любимом Струковском саду на полное обеспечение. Книги можно забирать домой, если есть желание, приносите и делитесь своей литературой. Возможно, кто-то последуетнашему примеру. Пусть эта акция послужит толчком, и в Самаре начнет активно развиваться система буккроссинга»,- говорит ПавелПокровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской областиБуккроссинг — общественное движение, зародившееся в Германии в начале 21 века и быстро набирающее популярность не только средиопытных книголюбов. Процесс буккроссинга состоит из простейшего действия, основанного на принципе «прочитал — отдай другому».Мероприятие в Струковском саду прошло с участием представителей муниципальных библиотек и жителей города. Площадка с книжнымшкафом, расположенная в центре старейшего парка Самары, этим летом может стать центром притяжения книголюбов со всего города. Повторникам и четвергам с 11:00 до 13:00 на литературной аллее Струковского сада будут проводиться мероприятия для взрослых и детей.Здесь организуют литературные чтения, мастер-классы, игротеки, занимательные программы для юных читателей. «Идея буккроссинга набирает популярность в Самаре. Уже есть такие шкафы на ул. Стара-Загора, на самарской набережной, также взять книгу для чтения и оставить свою можно во всех библиотеках, где также установлены шкафы для буккроссинга. Здесь в Струковском саду создана целая литературная аллея, где все лето регулярно будут проходить мероприятия для любителей книг», - говорит Светлана Лановенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Самары.«Нам хочется, чтобы дети читали традиционные книги. Мы поддерживаем буккросинг на улице, также много мероприятий проводится в городских библиотеках этим летом. Чтобы дети читали, нужно чтобы читали их родители. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», - говорит Татьяна Халитова, директор «Централизованной системы детских библиотек», сообщает пресс-служба администрации Самары.