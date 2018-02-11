Полпред Путина в ПФО Михаил Бабич находится на месте крушения Ан-148

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Непосредственно в состав правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий инцидента, также вошел заместитель полпреда в ПФО Алексей Миронов.Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков проинформировал о том, что поисково-спасательная операция на месте крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Подмосковье будет осуществляться в круглосуточном режиме.