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Полпред Путина в ПФО Михаил Бабич находится на месте крушения Ан-148

11 февраля 2018 23:52
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Как сообщает  riafan.ru, 11 февраля. Полномочный представитель президента Российской Федерации Владимира Путина в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прибыл на место крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Об этом журналистам сообщили представители Бабича.

Непосредственно в состав правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий инцидента, также вошел заместитель полпреда в ПФО Алексей Миронов.

Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков проинформировал о том, что поисково-спасательная операция на месте крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Подмосковье будет осуществляться в круглосуточном режиме. 
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