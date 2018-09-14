Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил коллектив ООО «Газпром трансгаз Самара» с 75-летием

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От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова коллектив ООО «Газпром трансгаз Самара» с 75-летним юбилеем поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.«История предприятия началась в суровые годы Великой Отечественной войны и является олицетворением таланта, самоотдачи и героизма российских рабочих и инженеров. Обеспечивая стабильное и бесперебойное газоснабжение промышленных объектов и населенных пунктов, компания вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия. Реализуемые ООО «Газпром трансгаз Самара» многочисленные благотворительные проекты являются примером социального партнерства и ответственности бизнеса.Уверен, что фундамент, заложенный многолетней историей, в совокупности с новыми компетенциями, перспективными разработками, всесторонней поддержкой акционеров, позволит предприятию уверенно смотреть в будущее.В этот праздничный день желаю ветеранам производства крепкого здоровья, акционерам и коллективу ООО «Газпром трансгаз Самара» – успехов в труде и дальнейшего развития, счастья и благополучия», – говорится в поздравлении полпреда.В рамках торжественного мероприятия Олег Машковцев вручил сотрудникам предприятия благодарственные письма полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.ООО «Газпром трансгаз Самара» – 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». 17 филиалов Общества расположены на территории трех областей: Самарской, Оренбургской и Ульяновской. Коллектив насчитывает около 5 тыс. человек.Крупнейшими потребителями газа в Самарской области являются ПАО «Тольяттиазот», ТЭЦ ВАЗа, Тольяттинская ТЭЦ, Сызранская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Самарская ТЭЦ, АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», передает пресс-служба ПФО.