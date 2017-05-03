Половина россиян назвали приукрашенными новости об экономике России. А в новости о погодных явлениях верят лишь 70%

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22% граждан также не склонны верить сообщениям о деятельности оппозиции. 42% опрошенных считают, что сообщения в СМИ «приукрашивают» деятельность органов власти.При этом наиболее высокий рейтинг доверия населения у сообщений о природных катаклизмах (70%), деятельности президента (55%) и положении России на мировой арене (51%). В объективность сообщений об Украине верят 40% респондентов, следует из результатов опроса.Кроме того, результаты опроса ВЦИОМа показали падение на 5 п.п. за год и на 10 п.п. за два года числа россиян, доверяющих телевидению.В случае появления противоречивой информации о каком-либо событии в различных СМИ россияне чаще верят телевидению (46%), однако доля снизилась с 60% в 2013 году. Сайты и блоги предпочитают четверть опрошенных (25%), газеты и блоги по 2%.1 марта был опубликован опрос Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому больше половины (66%) россиян заявили о недоверии к новостям по телевизору. При этом у 21% новости по телевизору часто вызывают недоверие, у 45% участников опроса — редко.5 апреля ряд собеседников РБК сообщили о том, что в администрации президента обсуждается возможность корректировки повестки российского телевидения, с тем чтобы оно больше внимания уделяло внутренним проблемам.Близкий к администрации президента собеседник сообщал РБК, что в рамках изменения телевизионной повестки «должны больше обсуждаться перспективы людей, состояние экономики, ситуация в стране».Фото efremov-pk.ru