Половина россиян назвали приукрашенными новости об экономике России. А в новости о погодных явлениях верят лишь 70%
3 мая 2017 23:55
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22% граждан также не склонны верить сообщениям о деятельности оппозиции. 42% опрошенных считают, что сообщения в СМИ «приукрашивают» деятельность органов власти.
При этом наиболее высокий рейтинг доверия населения у сообщений о природных катаклизмах (70%), деятельности президента (55%) и положении России на мировой арене (51%). В объективность сообщений об Украине верят 40% респондентов, следует из результатов опроса.
Кроме того, результаты опроса ВЦИОМа показали падение на 5 п.п. за год и на 10 п.п. за два года числа россиян, доверяющих телевидению.
В случае появления противоречивой информации о каком-либо событии в различных СМИ россияне чаще верят телевидению (46%), однако доля снизилась с 60% в 2013 году. Сайты и блоги предпочитают четверть опрошенных (25%), газеты и блоги по 2%.
1 марта был опубликован опрос Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому больше половины (66%) россиян заявили о недоверии к новостям по телевизору. При этом у 21% новости по телевизору часто вызывают недоверие, у 45% участников опроса — редко.
5 апреля ряд собеседников РБК сообщили о том, что в администрации президента обсуждается возможность корректировки повестки российского телевидения, с тем чтобы оно больше внимания уделяло внутренним проблемам.
Близкий к администрации президента собеседник сообщал РБК, что в рамках изменения телевизионной повестки «должны больше обсуждаться перспективы людей, состояние экономики, ситуация в стране».
Фото efremov-pk.ru
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