Полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации переданы в Самарское региональное отделение Фонда социального страхования

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С января 2019 года полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а также по обеспечению льготных категорий граждан путевками на санаторно-курортное лечение переданы от Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в ГУ-Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.Подать заявление на получение указанных услуг теперь можно в филиалах Самарского регионального отделения ФСС РФ (17 филиалов), во всех МФЦ (284 офиса), а также через Единый портал государственных услуг. Если заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации или заявление на прохождение санаторно-курортного лечения было подано в органы социальной защиты до 01.01.2019 года, повторно подавать его в МФЦ или в Самарское отделение ФСС НЕ НУЖНО. Все заявления и документы переданы в Самарское отделение Фонда социального страхования.pixabay.com