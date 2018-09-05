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Новости /  Общество /  Социум  

Полная программа празднования Дня города в Самаре 7, 8, 9 сентября

5 сентября 2018 16:22
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День города – любимый праздник горожан, в этом году будет особенно наполнен яркими событиями, выступлениями звезд, разнообразными фестивалями, интересными мероприятиями.
По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города. В честь 432-летия областной столицы самарцев и гостей ждет насыщенная программа. День города – любимый праздник горожан, в этом году будет особенно наполнен яркими событиями, выступлениями звезд, разнообразными фестивалями, интересными мероприятиями.

7 сентября с 18:00 череду музыкальных концертов в честь Дня города Самары откроет музыкальный фестиваль «От классики до джаза», который пройдет в амфитеатре у склона на площади Славы.

Концерт в формате open air начнется с выступления муниципального духового оркестр под управлением заслуженного артиста Самарской области Марка Когана. Также в программе выступит академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии (под руководством народного артиста России Михаил Щербаков). Вместе с оркестром выступят молодые самарские таланты, участники федеральных телевизионных проектов «Голос», «Синяя птица», «Большая опера». Поклонники джазовой музыки смогут услышать композиции в исполнении трио Григория Файна. Гостями вечера станут трио Олега Бутмана и незаурядный вокалист и композитор Elliott Munnerlyn (США).

Завершит фестиваль выступление легендарной джазовой певицы из Грузии, звезды мирового масштаба Нино Катамадзе и группы«Insight». Выступления этой певицы с неординарными вокальными данными проходят при аншлагах не только в России, но и далеко за ее пределами.

8 сентября

С 14:00 праздничная программа начнется на набережной Волги, под Струковским садом. Здесь пройдет открытие уникальной скульптурной композиции «Клен», посвященной легендарной одноименной песне вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Идея установки скульптуры была поддержана организационным комитетом «Культурная Самара» и радиостанцией Авторадио Самара. Автор композиции – известный московский скульптор Константин Чернявский.

Песня, ставшая хитом, была записана на первую пластинку музыкантов в конце 1975 года. В это время группа работала в Куйбышевской филармонии. В церемонии открытия примут участие руководители Самарского региона и города Самары, известные российские и самарские музыканты, в числе которых – основатель группы «Синяя птица» Роберт Болотный. И, конечно, обязательно прозвучит любимая многими поколениями песня – «Там, где клен шумит…».

С 14:00 до 23:00 в Струковском саду пройдет традиционный фестиваль «Распусти свои клеши», уже 20 лет собирающий любителей рок-музыки и настроения в стиле old school. Фестиваль объединяет поклонников рок-музыки всех возрастов, становится площадкой, как для дебютантов, так и для опытных исполнителей. На сцене летнего театра выступят самарские коллективы, а также гости из Москвы (группа Keep Silence Band) и Оренбурга (коллектив «Урал Миссисипи Блюз»).

С 15:00 до 22:00 впервые в Самарской области на Второй очереди набережной реки Волги города Самары пойдет Фестиваль студентов. Инициатива о проведении фестиваля принадлежит студенческой молодежи Самарской области и поддержана Главой региона Д.И.Азаровым. Главные задачи фестиваля – формирование и развитие научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмен достижениями, пропаганда здорового образа жизни и разнообразного досуга, выстраивание партнерских отношений между вузами Самарской области. Фестиваль станет уникальным научно-образовательным пространством: на одной площадке 17 ведущих вузов Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр. Также будут представлены площадки молодежных общественных организаций: совета старост Самарской области, Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета Самарской области. Будет работать студенческий пресс-центр Фестиваля. Участниками Фестиваля станут более 5 тысяч студентов: научная, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого самоуправления. В рамках Фестиваля студенческие команды смогут приять участие в межвузовском чемпионате искусств на вокальной площадке «Территория музыки» и танцевальной площадке «Лига танцев», студенческом турнире «Интеллектуальная вышка». На спортивной площадке можно будет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, в спортивно-игровых состязаниях. От главной сцены до спортивной площадки пройдет Парад спортсменов, в котором примут участие представители спортивных федераций, студенческих спортивных клубов, студенты профессиональных образовательных организаций, вузов и школьники. Присоединиться к ним смогут все самарцы, неравнодушные к спорту. Далее организаторы предложат всем желающим принять участие в масштабном флеш-мобе. Завершится мероприятие выступлением популярной российской певицы Елены Темниковой и праздничным фейерверком.

С 18:00 в открытом кинотеатре на 4-й очереди набережной пройдет просветительская кинопрограмма Союза кинематографистов Самарской области и студии «Волга-фильм», посвященная Самаре, Самарской губернии и знаковым людям города.

С 19.00 на площади Куйбышева стартует концерт «Встреча друзей Авторадио». В концерте принимают участие известные музыканты - ВИА «Синяя птица», «Здравствуй, песня», «Добры молодцы», группа «OTTAWAN», Сергей Беликов, Александр Шевченко, Сергей Минаев, Владимир Маркин. Прозвучат самые популярные песни 70-80-х годов XX столетия.

9 сентября

В 12.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары – князю Григорию Засекину.

С 12.00 начнется фестиваль молодежной культуры и спорта в Струковском саду. В новом скейтпарке пройдут соревнования по скейтбордингу и BMX, на открытой эстраде и в летнем театре выступят молодежные рок-группы.

С 16.00 в летнем театре обновленного Струковского сада пройдет КВН-марафон движения «Самарский КВН». Множество интерактивных программ ждет гостей праздника на территории парка – выставка ретро-мотоциклов, мастерская «Строим город» и другие.

Днем на набережной реки Волга пройдут яркие и интересные программы, организованные самарскими компаниями. «Газпром трансгаз Самара» и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России» подготовили для жителей и программу «Музыка для души» - подарок любимому городу.

С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске – фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы – популярные песни в исполнении эстрадных артистов.

Центральным событием празднования Дня города 9 сентября станет концерт на площади Куйбышева. Здесь с 18.00 выступят популярные молодежные самарские группы «Cheese people», «VLNY», «Fruit box». Самару с Днем города поздравит группа «Моя Мишель».

Коллектив «Би-2» представит шоу «Горизонт событий», в основу которого лег одноименный 10-й юбилейный альбом группы, до середины марта 2018 входивший в TOP-10 iTunes. Мировой тур в поддержку пластинки стартовал в октябре 2017 года, и за первые 2 месяца гастролей в 2017-м и с февраля 2018-го года Би-2 сыграли более 40 sold-out концертов.

Специально для тура «Горизонт событий» был спроектирован уникальный поворотный экран размером 12х2,5 метра, на котором будет транслироваться видеоряд, также созданный специально для концертов «Горизонт событий». И конечно, зрителей, как всегда, ждёт качественный живой звук и космическое световое шоу. На предстоящем выступлении музыканты исполнят не только песни из альбома «Горизонт событий», но и все greatest hits Би-2.

В 22.30 небо над Самарой раскрасит праздничный фейерверк, передает пресс-служба администрации Самары.


 
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Комментарии



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