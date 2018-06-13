Я нашел ошибку
Главные новости: 
«Он живой и умирать не собирается», — пресс-секретарь Станислава Говорухина опровергла сообщения о его смерти
Для журналистов созданы все условия: рабочие места с компьютерами и доступом в интернет, Wi-Fi, зона печати, зал для пресс-конференции и т.д.
В СОУНБ открылся городской пресс-центр ЧМ-2018
Комплекс выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные комплексы с различными диапазонами рабочих частот.
Во вторую армию ЦВО поступили новейшие средства противодействия беспилотникам
А переводятся в электронную форму.
В МВД заверили, что после изъятия из картотеки документы репрессированных и заключенных СССР не уничтожаются
За любые граффити собственников зданий штрафуют административные комиссии на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. При существующих правилах поводом для штрафных санкций становится даже очень симпатичный, по мнению авторов, рисунок.
СКС не даёт разрешения на нанесение любых надписей и рисунков на свои объекты
Федерация футбола страны отправила в отставку Хулена Лопетеги, который накануне объявил, что после ЧМ-2018 возглавит мадридский «Реал».
Тренера сборной Испании отправили в отставку за день до старта ЧМ-2018
Именно он в 1980-х и 2000-х годах озвучивал главного героя в трех первых выпусках мультфильма про попугая Кешу.
Актер Геннадий Хазанов согласился озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма
Полная подборка выступлений всех команд участников Парада Фейерверков в Самаре
Полная подборка выступлений всех команд участников Парада Фейерверков в Самаре
сегодня  Среда, 13 июня, 17:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/06:
USD 62.34
-0.33
EUR 73.37
-0.42
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Полная подборка выступлений всех команд участников Парада Фейерверков в Самаре

13 июня 2018 15:55
Как передает Пиротеатр Волжские Салюты, полную подборку выступлений всех команд участников Парада Фейерверков в Самаре можно увидеть здесь.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
13 июня 2018  17:17
Для журналистов созданы все условия: рабочие места с компьютерами и доступом в интернет, Wi-Fi, зона печати, зал для пресс-конференции и т.д.
В СОУНБ открылся городской пресс-центр ЧМ-2018
Для журналистов созданы все условия: рабочие места с компьютерами и доступом в интернет, Wi-Fi, зона печати, зал для пресс-конференции и т.д.   Социум
0
13 июня 2018  16:47
Комплекс выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные комплексы с различными диапазонами рабочих частот.
Во вторую армию ЦВО поступили новейшие средства противодействия беспилотникам
Комплекс выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные комплексы с различными... Социум
0
13 июня 2018  16:35
А переводятся в электронную форму.
В МВД заверили, что после изъятия из картотеки документы репрессированных и заключенных СССР не уничтожаются
А переводятся в электронную форму.    Социум
0
Весь список

Здравоохранение
13 июня 2018  10:54
В Самарской области пройдет Всемирный день донора
В Самарской области пройдет Всемирный день донора
Главный донорский праздник будет наполнен различной футбольной и донорской атрибутикой. Здравоохранение
0
9 июня 2018  11:48
Офтальмологи самарской областной больницы им. Т.И. Ерошевского готовы к лечению футбольных травм глаза
Офтальмологи самарской областной больницы им. Т.И. Ерошевского готовы к лечению футбольных травм глаза
Медики на семинаре продемонстрируют навыки оказания неотложной офтальмологической помощи. Здравоохранение
0
9 июня 2018  11:40
Между Самарской и Оренбургской областями подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья
Между Самарской и Оренбургской областями подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья
Встреча стала юридическим оформлением взаимовыгодного сотрудничества соседних регионов.  Здравоохранение
0
Весь список
Новости медицины
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
153
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
134
3 мая 2018  19:17
Абсцесс печени и поджелудочной железы
Абсцесс печени и поджелудочной железы
 Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов.  Новости медицины
182
Весь список
Туризм
13 июня 2018  11:06
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов. Туризм
0
7 июня 2018  10:48
Для самарских туристов могут открыть еще один старый советский бункер
Для самарских туристов могут открыть еще один старый советский бункер
Такое предложение выдвинули члены Общественной палаты Самарской области. Туризм
0
4 июня 2018  10:18
Самара входит в топ-10 городов для путешествий на День России
Самара входит в топ-10 городов для путешествий на День России
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
Весь список
Образование
13 июня 2018  10:49
Профессор Самарского политеха выиграл грант Российского научного фонда
Профессор Самарского политеха выиграл грант Российского научного фонда
Всего на конкурс поступило 3 654 заявки. Образование
0
11 июня 2018  23:58
Выпускник Самарского лицея информационных технологий стал обладателем 100 баллов на ЕГЭ по информатике
Выпускник Самарского лицея информационных технологий стал обладателем 100 баллов на ЕГЭ по информатике
  Образование
0
8 июня 2018  14:15
Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской области.
Школьники Самарской области – в числе лучших на Межрегиональной олимпиаде «Высшая проба»
Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской... Образование
0
Весь список

Культура
13 июня 2018  09:28
Фестиваль
Фестиваль "Барабаны мира-2018" с 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах вблизи Тольятти
Он состоится пройдет при поддержке Фонда президентских грантов. Культура
0
11 июня 2018  10:02
В Детской картинной галерее в Самаре выставили рельефы готических фасадов
В Детской картинной галерее в Самаре выставили рельефы готических фасадов
Выставки будут работать с 7 июня до 31 августа. Культура
0
9 июня 2018  13:11
Объявлен набор музыкантов на «Индиривер 2018» в Самаре
Объявлен набор музыкантов на «Индиривер 2018» в Самаре
Предварительно его проведение запланировано на август. Культура
0
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
694
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
945
Весь список


Видео
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
0
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре выступят артисты оперы и балета, Волжский народный хор и легендарная группа ДДТ
Фестиваль "Барабаны мира-2018" с 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах вблизи Тольятти
В день России в Самаре пройдет Парад Фейерверков
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда