Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП в Самаре
11 января 2018 14:55
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Красная глинка со стороны квартала №5 в направлении квартала №2 и напротив допустил наезд на пешехода женщину 1947г.р., которая двигалась по тротуару в попутном направлении справа по ходу движения транспортного средства. После чего неустановленный водитель оставил место ДТП.
В результате ДТП телесные повреждения получила пешеход - женщина 1947 г.р., которую неустановленным попутным транспортом доставили в одну из городских больниц с диагнозом: перелом ребер справа и слева, разрыв селезенки, открытый перелом правой голени.
18.12.2017 в 21:00 неустановленный водитель управлял неустановленной автомашиной с неустановленными государственными
регистрационными знаками двигался по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Парижской Коммуны в направлении ул. Дома Эмо, допустил наезд на пешехода мужчину 1983 г.р., который двигался по обочине в попутном направлении справа по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход мужчина 1983 г.р., обратился в одну из городских больниц с диагнозом: ушиб левого коленного сустава, ушиб верхней части левой голени.
Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим обращаться по адресу: г. Самара ул. Литвинова 360 или звонить по
телефонам 228-53- 49 – отделение розыска, 951-91- 21 – дежурная часть.
Ваша информация поможет в расследовании, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.
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