Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП в Самаре

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неустановленный водитель управлял неустановленной автомашиной двигаясь по межквартальному проезду п.со стороны квартала №5 в направлении квартала №2 и напротив допустил наезд на пешехода женщину 1947г.р., которая двигалась по тротуару в попутном направлении справа по ходу движения транспортного средства. После чего неустановленный водитель оставил место ДТП.В результате ДТП телесные повреждения получила пешеход - женщина 1947 г.р., которую неустановленным попутным транспортом доставили в одну из городских больниц с диагнозом: перелом ребер справа и слева, разрыв селезенки, открытый перелом правой голени.неустановленный водитель управлял неустановленной автомашиной с неустановленными государственнымирегистрационными знаками двигалсясо стороны ул. Парижской Коммуны в направлении ул. Дома Эмо, допустил наезд на пешехода мужчину 1983 г.р., который двигался по обочине в попутном направлении справа по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход мужчина 1983 г.р., обратился в одну из городских больниц с диагнозом: ушиб левого коленного сустава, ушиб верхней части левой голени.Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим обращаться по адресу: г. Самара ул. Литвинова 360 или звонить потелефонам 228-53- 49 – отделение розыска, 951-91- 21 – дежурная часть.Ваша информация поможет в расследовании, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.