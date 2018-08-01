Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в селе Русская Борковка Ствропольского района

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Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в селе Русская Борковка Ствропольского района31 июля примерно в 12.00 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по улице Вокзальной (со стороны ул. Калинина) в направлении улице Борковской допустил наезд на мужчину 1972 года рождения. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.В результате пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение.Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя автомобиля. При наличии записи с видеорегистраторов, на которых запечатлено данное ДТП, просьба запись предоставить в Госавтоинспекцию.Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в дежурную часть ОГИБДД России по Ставропольскому району по телефону: 8 (8482) 28-36-96 или по адресу ул. Советская, 15, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.