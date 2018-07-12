Полиция нашла потерявшегося в России британского болельщика
12 июля 2018 20:20
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В полицию поступила информация о том, что родственники потеряли связь с гражданином Великобритании Дугласом Мортоном. В итоге полицейские нашли его в московской гостинице, сообщили в МВД. В ведомстве подчеркнули, что против него не совершалось никаких противоправных действий. О местонахождении болельщика полицейские информировали британское посольство.
Дуглас Мортон приехал в Россию на ЧМ-2018. Последний раз на связь с родными он выходил 6 июля. Тогда он направлялся на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные Англии и Швеции (британские футболисты одержали победу со счетом 2:0). После этого он намеревался направиться в Москву. Его приезд в Москву был подтвержден благодаря отслеживанию покупок, которые он совершал с помощью кредитной карточки. Однако на связь с родными он выходить перестал, после чего его близкие начали искать его через социальные сети. Накануне, 11 июля, к его поискам подключилась российская полиция.
В Москве 6 июля на стадионе был задержан 63-летний английский болельщик Тревор Хорсли. Его задержания добивались правоохранительные органы ОАЭ, обвинявшие его в мошенничестве. По версии полиции ОАЭ, в 2011 году он оплатил крупную покупку недействительным чеком и был объявлен в международный розыск. Российский суд арестовал его на два месяца.
Однако позднее выяснилось, что у ОАЭ нет претензий к английскому болельщику, а обвинения против него были сняты. 9 июля болельщик был освобожден.
Дуглас Мортон (справа) (Фото: @dan_howells / Twitter)
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