Полиция начала проверку по поводу конфликта между охранником и девушкой в тольяттинском магазине

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Как сообщил Александр Хинштейн: "В отношении работника ЧОП «Рокот-Центр» составлен протокол по ч.4 ст.20.16 КоАП (незаконная частная охранная деятельность). Выяснилось, что он работал по временному договору, личной карточки охранника нет. По ЧОП начата проверка. По факту конфликта проверку также начала полиция.""В ОП 22 УМВД Тольятти подано 2 встречных заявления: от лже-охранника и покупательницы. Кто прав, кто виноват - разберётся полиция" - добавил депутат губдумы в Твиттере.