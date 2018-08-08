Полиции нужна помощь! В Самаре ищут водителя, по вине которого госпитализирован мужчина-велосипедист

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В целях установления транспортного средства и личностей граждан, скрывшихся и не оказавших помощь пострадавшему, сотрудники Госавтоинспекции г. Самара проводят ряд оперативных мероприятий. В первую очередь, устанавливаются очевидцы аварии, изымаются записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных по маршруту возможного следования транспортного средства (по ул. Ново-Вокзальная, со стороны проспекта Карла-Маркса, в направлении ул. Нагорная).Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией (записи с видеорегистраторов), просим обращаться по адресу: Самара, ул. А. Матросова, 153а или звонить по телефонам: 8-927-705-44-37-отделение розыска; 951-91-21-дежурная часть. Ваша информация поможет в расследовании ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области