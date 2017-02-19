Полицейские вместе со студентами Борского медколледжа провели акцию «Правило «золотого часа» или первая помощь пострадавшим в ДТП»

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На днях сотрудники ОГИБДД провели со студентами Борского филиала «Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной» совместное профилактическое мероприятие под названием «Правило «золотого часа» или первая помощь пострадавшим в ДТП».Будущие квалифицированные медицинские работники наглядно продемонстрировали своим гостям алгоритм первых и важнейших действий при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП.Как остановить кровотечение, наложить шину, что предпринять, если пострадавший находится без сознания, как сделать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, - на эти и другие важные вопросы дали ответ будущие выпускники медицинского колледжа.По итогам мероприятия со студентами сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу, в которой напомнили о важности соблюдения норм дорожной безопасности, рассказали, как правильно вести себя на дорогах различным категориям участников дорожного движения и вручили всем присутствующим памятки, наклейки и листовки с основными Правилами дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.