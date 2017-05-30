Полицейские в Похвистнево рассказали местным жителям, как не попасть на уловки мошенников

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Они подробно рассказали присутствующим о самых распространенных схемах мошеннических действий с использованием мобильной связи и интернет-ресурсов. И разъяснили, как следует действовать в случаях, если к ним поступят смс-сообщения с информацией о блокировании банковских карт или телефонные звонки о попавших в беду родственниках, а также о проявлении внимательности и разумной осторожности при осуществлении покупок посредством интернет - магазинов.В завершении встречи представители правоохранительных органов ответили на многочисленные вопросы собравшихся и вручили им тематические памятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области