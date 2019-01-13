Полицейские проводят проверку по факту избиения учениками педагога в одной из сызранских школ

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По предварительным данным, травму женщине, вмешавшейся в конфликт между двумя подростками, нанес один из них.В настоящее время с молодыми людьми, их родителями и свидетелями случившегося работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют все подробности произошедшего.Педагог учебного заведения обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».По факту инцидента сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской об