Полицейские наградили лучших представителей таксомоторных организаций в Самаре

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Прошло уже более двух лет со дня, когда в Самарском регионе было подписано соглашение о взаимодействии ГУ МВД России по Самарской области и таксомоторных организаций. Целью договора стало содействие общественников сотрудникам ГИБДД в выявлении грубых нарушений Правил дорожного движения. На протяжении этого времени водители такси активно помогают правоохранителям: передают оперативную информацию об автомобилях, скрывшихся с места ДТП, похищенных транспортных средствах, совершенных преступлениях и водителях, управляющих авто в состоянии опьянения. За 2017 год от представителей таксомоторных организаций в полицию поступило 53 сообщения о противоправных действиях. Нарушители Правил дорожного движения привлечены к административной ответственности.Начальник Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре Андрей Карпочев поздравил отличившихся общественников и вручил им благодарности и подарки. Подполковник полиции выразил надежду на дальнейшее сотрудничество правоохранителей и представителей таксомоторных организаций в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает облМВДя.