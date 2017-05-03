Полицейские на встрече с самарскими школьниками рассказали об опасности употребления наркотиков

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Урок оперуполномоченные отдела УНК ГУ МВД России по Самарской области и представители Самарского областного центра медпрофилактики построили на интерактивности. Семи- и девятиклассники, приглашенные на встречу, могли задать интересующий вопрос, и сразу же получить на него исчерпывающий ответ. Такой вид общения сами школьники назвали наиболее эффективным.В ходе лекций полицейские объяснили подросткам: мало отказаться от возможности употребления наркотических веществ в реальной жизни. Важно оставаться бдительными и в интернете. В случае, если попробовать наркотик ребенку предлагает сетевой незнакомец - необходимо сразу сообщить об этом родителям. Рекомендацию самарских сотрудников правопорядка поддержали представители самарского областного центра медпрофилактики. Они рассказали ребятам, куда можно обратиться, если понадобится помощь в борьбе с наркозависимостью, назвали номера телефонов доверия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.