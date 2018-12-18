Полицейские ищут мужчину и женщину, которые,втираясь в доверие к пожилым людям, похищают у них деньги
18 декабря 2018 16:38
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По версии правоохранителей, пока женщина отвлекает хозяина квартиры заполнением «важных» документов, мужчина, якобы проверяя счетчики, находит в укромном месте припрятанные деньги и меняет их на билеты банка приколов. В большинстве случаев сбережения хоть и убраны от посторонних глаз, но хранятся у всех практически в одних и тех же местах. Факт подмены обнаруживается не сразу, так как кошельки, сумки и документы злоумышленники не трогают, а внешне, "фантики", выглядят, так же как и настоящие купюры. В силу возраста и плохого зрения, составить фоторобот, со слов потерпевших не представляется возможным.
По всем, ставшим известным сотрудникам полиции фактам, по статье "Кража"возбуждены уголовные дела. Ведется тщательное расследование.
Детальный осмотр мест происшествий, исследование возможных маршрутов подозреваемых, изучение записей с уличных камер видеонаблюдения, опрос жителей подъезда и соседних домов, позволили составить словесные портреты подозреваемых:
Приметы мужчины: на вид 35-40 лет, славянской внешности, крупного телосложения, рост около 180 см, одет в темную куртку, синие джинсы, черная вязаная шапка.
Приметы женщины: на вид 35-40 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 160-165 см, на голове либо темный платок, либо вязаная шапка, меховая шуба тёмного цвета.
Сотрудники полиции обращаются к жителям области, с просьбой незамедлительно сообщать о подозрительных лицах, которые представляясь работниками различных организаций, неожиданно появляются в вашем доме, подъезде по телефону «02 (102)» или по единому телефону экстренной службы «112», передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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