Полицейские и представители ДНД продолжают совместно патрулировать парки и скверы региона

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Основная задача патрулей - укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, выявление преступлений, совершаемых на улицах, во дворах и в других общественных местах.За период патрулирования силами полицейских совместно с ДНД на территории региона выявлено 678 правонарушений. В отношении каждого нарушителя общественного порядка составлен административный протокол. Несомненно, участие общественников и в дальнейшем будет способствовать укреплению правопорядка и искоренению уличной преступности.В Кинельском районе на патрулирование улиц в составе нарядов ДНД вышли представители Общественного совета. В ходе патрулирования дружинники общались с местными жителями и проводили профилактические беседы с пожилыми людьми. Каждому пенсионеру общественники подарили профилактическую памятку и разъяснили, как нужно действовать, чтобы не попасться на уловки преступников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области