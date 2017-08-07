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Новости /  Общество /  Социум  

Полицейские и представители ДНД продолжают совместно патрулировать парки и скверы региона

7 августа 2017 17:26
143
В июле правопорядок на улицах городов и поселков Самарской области обеспечивали почти 4300 дополнительно созданных пеших патрулей.
В июле правопорядок на улицах городов и поселков Самарской области обеспечивали почти 4300 дополнительно созданных пеших патрулей, в состав которых вошли 4 876 дружинников, 344 работника муниципальных предприятий, 1 753 представителя частных охранных организаций.

Основная задача патрулей - укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, выявление преступлений, совершаемых на улицах, во дворах и в других общественных местах.

За период патрулирования силами полицейских совместно с ДНД на территории региона выявлено 678 правонарушений. В отношении каждого нарушителя общественного порядка составлен административный протокол. Несомненно, участие общественников и в дальнейшем будет способствовать укреплению правопорядка и искоренению уличной преступности.

В Кинельском районе на патрулирование улиц в составе нарядов ДНД вышли представители Общественного совета. В ходе патрулирования дружинники общались с местными жителями и проводили профилактические беседы с пожилыми людьми. Каждому пенсионеру общественники подарили профилактическую памятку и разъяснили, как нужно действовать, чтобы не попасться на уловки преступников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:   ГУ МВД России по Самарской области 
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Комментарии



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