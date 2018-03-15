Полицейские Ставропольского района организовали для детей школы-интерната традиционную благотворительную акцию

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Настоятель прихода храма села Мусорка священник Олег Анучин принимает активное участие в организации подобных мероприятий. На этот раз спортивно-познавательная программа ожидала сразу 19 подростков из подшефной школы-интерната. В кинотеатре дети посмотрели фильм о судьбе девочки, которая рано стала сиротой, но, проявив характер и упорство, несмотря на трудности, смогла реализовать свою спортивную мечту.В кафе торгового центра после просмотра фильма дети бурно обсуждали непростую судьбу главной героини. Затем, вкусно и сытно пообедав, ребята вышли на каток. Были среди подростков те, кто уже был на подобном мероприятии в прошлом году и катание на коньках для них не ново. Но были и ребята, которые в этот день встали на коньки впервые и здесь среди детей проявились настоящая поддержка и взаимовыручка.Общественный совет и сотрудники полиции регулярно проводят благотворительные акции и мероприятия, в том числе для детей, попавших в сложные жизненные ситуации. Этот комплекс благотворительных мероприятий уже стал доброй традицией. Улыбки детей, радостный смех и громкое «спасибо» - главная награда для взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области